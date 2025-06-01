فرار 250 مليون نحلة (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
في إطار الإستعدادات المكثفة لموسم الحج، إستعرضت قوات الأمن جاهزيتها العالية خلال الحفل السنوي الذي نظمته القوات المشاركة هذا العام.
يتأثّر لبنان بطقس معتدل لغاية يوم الخميس، مع انخفاض بدرجات الحرارة وتشكل السحب والضباب. تعود الحرارة وترتفع اواخر الاسبوع.
أعلنت شركة "ميتا" المالكة لواتساب عن إيقاف دعم التطبيق لعدد من الهواتف الذكية القديمة، وذلك اعتبارا من يوم غد الأحد، ضمن دورة التحديثات الدورية للتطبيق.وكان من المقرر تنفيذ هذا التغيير في 5 أيار، لكنه تأجل لعدة أسابيع قبل أن يُحدد 1 حزيران كموعد نهائي.وابتداءً من هذا التاريخ، لن يعمل واتساب إلا على أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 15.1 أو أحدث، كما سيتم إيقاف الدعم عن الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 5.0 أو أقدم.