وفاة أمريكية بعد مشاركتها في تحد على تيك توك

ي حادثة مأساوية أثارت موجة من الغضب والقلق في الولايات المتحدة، توفيت فتاة مراهقة تبلغ من العمر 19 عامًا، بعد أيام من دخولها وحدة العناية المركزة، إثر مشاركتها في ما يُعرف بـ"تحدي الهافنغ" المنتشر عبر تطبيق تيك توك، والذي ينطوي على استنشاق مواد كيميائية خطيرة تؤدي إلى أضرار صحية مميتة.



ووفقًا لِما نقلته وسائل إعلام أمريكية، فقد تعرضت رينا أورورك، وهي طالبة جامعية من ولاية كولورادو، لتلف دماغي حاد بعد استنشاق بخار من عبوة منظف إلكتروني يُستخدم عادة لتنظيف لوحات المفاتيح، استجابة لِما وصفته عائلتها بـ"ضغط الأقران" للمشاركة في التحدي.

وقالت العائلة في بيان عبر منصة GoFundMe: "بعد أربعة أيام مؤلمة في العناية المركزة، أُعلنت وفاة ابنتنا دماغيًّا. كانت رينا شعاع نور في كل مكان، والفراغ الذي تركته لا يمكن ملؤه."



ويعرف هذا النوع من السلوك باسم "الهافنغ" أو "الداستينغ"، ويعتمد على استنشاق الأبخرة المتطايرة من المواد الكيميائية، مثل: منظفات الإلكترونيات أو البخاخات المنزلية بهدف تحقيق "نشوة مؤقتة"، وهو ما وصفه أطباء بأنه يشكل خطرًا مباشرًا على حياة الشباب.