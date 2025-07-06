تركيا: ثلوج تغطي الشرق وحرائق تشتعل في الغرب (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ نفذها رجلان في العاصمة الفرنسية باريس، خلال حريق اندلع في أحد منازل المدينة.وتظهر لقطات كيف خاطر الرجلان بحياتهما لمساعدة عائلة في المنزل، الذي اشتعلت فيه النيران فجأةً، على الإخلاء إلى شقة مجاورة لتجنب الإصابات.
أصيبت امرأة خمسينية بجروح خطيرة في ذراعها إثر تعرضها لهجوم من أسد داخل حديقة حيوانات "دارلينغ داونز" في ولاية كوينزلاند الأسترالية، صباح الأحد.
أثار أسد هارب حالة من الذعر في أحد شوارع مدينة لاهور، شرقي باكستان، بعدما فرّ من منزل مالكيه وهاجم امرأة وطفلين في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة.وأظهرت لقطات الفيديو، الأسد وهو يقفز من فوق سور المنزل، ثم يطارد امرأة كانت تسير في الشارع ليلا، لينقض عليها ويطرحها أرضا، قبل أن يتمكن أحد المارة من إنقاذ السيدة وتخليصها من الأسد.