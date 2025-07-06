تركيا: ثلوج تغطي الشرق وحرائق تشتعل في الغرب (فيديو)

أثار أسد هارب حالة من الذعر في أحد شوارع مدينة لاهور، شرقي باكستان، بعدما فرّ من منزل مالكيه وهاجم امرأة وطفلين في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة.

وأظهرت لقطات الفيديو، الأسد وهو يقفز من فوق سور المنزل، ثم يطارد امرأة كانت تسير في الشارع ليلا، لينقض عليها ويطرحها أرضا، قبل أن يتمكن أحد المارة من إنقاذ السيدة وتخليصها من الأسد.