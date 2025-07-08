ضيف "ثقيل" على شواطىء جنوب لبنان (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
رصدت عدسات الكاميرا لحظة مثيرة قبالة سواحل أستراليا، حيث ظهرت سمكة الراي وهي تقفز بشكل دراماتيكي من سطح الماء، في محاولة للهروب من قرش المطرقة
شهدت مدينتا ريزه وطرابزون في شمال شرق تركيا ظاهرة طبيعية غريبة أدهشت السكان المحليين والسياح على حد سواء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.ففي تمّوز، وبينما تشهد البلاد ذروة فصل الصيف، غطت الثلوج المناطق الجبلية في هاتين المدينتين، ما خلق مشهدًا طبيعيًا غير مألوف وساحر.وتأتي هذه الظاهرة في وقت تتعرض فيه مناطق أخرى من تركيا لحرائق غابات مدمرة، ما يزيد من غرابة وتباين الأحوال الجوية في البلاد.
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ نفذها رجلان في العاصمة الفرنسية باريس، خلال حريق اندلع في أحد منازل المدينة.وتظهر لقطات كيف خاطر الرجلان بحياتهما لمساعدة عائلة في المنزل، الذي اشتعلت فيه النيران فجأةً، على الإخلاء إلى شقة مجاورة لتجنب الإصابات.