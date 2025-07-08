ضيف "ثقيل" على شواطىء جنوب لبنان (فيديو)

شهدت مدينتا ريزه وطرابزون في شمال شرق تركيا ظاهرة طبيعية غريبة أدهشت السكان المحليين والسياح على حد سواء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ففي تمّوز، وبينما تشهد البلاد ذروة فصل الصيف، غطت الثلوج المناطق الجبلية في هاتين المدينتين، ما خلق مشهدًا طبيعيًا غير مألوف وساحر.

وتأتي هذه الظاهرة في وقت تتعرض فيه مناطق أخرى من تركيا لحرائق غابات مدمرة، ما يزيد من غرابة وتباين الأحوال الجوية في البلاد.

