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ضيف &quot;ثقيل&quot; على شواطىء جنوب لبنان (فيديو)
ضيف "ثقيل" على شواطىء جنوب لبنان (فيديو)
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ضيف "ثقيل" على شواطىء جنوب لبنان (فيديو)

منوعات

2025-07-08 | 06:25
ضيف "ثقيل" على شواطىء جنوب لبنان (فيديو)
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Aljadeed
ضيف "ثقيل" على شواطىء جنوب لبنان (فيديو)

ظهرت عند الشاطىء الجنوبي في مدينة صور أعداد من القناديل البحرية، وعادة تظهر هذه المخلوقات في مثل هذه الأيام على الشواطئ اللبنانية خلال فصل الصيف نتيجة التيارات البحرية وارتفاع درجات الحرارة في شهر تموز.

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