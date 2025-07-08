حرائق ضخمة.. تحبس الآلاف في منازلهم!

اندلع حريق هائل أتى على حوالى 3000 هكتار من الغابات، خصوصاً في متنزه "الس بورتس" الطبيعي في "باولس" قرب تاراغونا في شمال شرق .





وطلبت السلطات الاسبانية، الثلاثاء، من آلاف السكان ملازمة منازلهم حفاظاً على سلامتهم.



وأفاد عناصر الحماية الريفية في كتالونيا عبر منصة إكس أن "الحريق أتى على حوالى 2899 هكتارا من الأراضي غالبيتها من الغابات".



وتشمل أوامر ملازمة المنزل مبدئياً نحو 18 ألف شخص يقيمون في مناطق مجاورة للحريق الذي اندلع الاثنين، بحسب ما أوضحت الحماية المدنية على منصة إكس.



وقال عناصر الإطفاء في منشور على منصة "إكس": "الرياح العاتية التي بلغت سرعتها 90 كيلومتراً في الساعة عقدت جهود الإخماد، ما اضطرنا إلى توسيع نطاق الإغلاق"، مشيرين أيضا إلى "إغلاق بعض الطرق في المنطقة".