دوامة مائية تصطدم بإحدى المنشآت الساحلية (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
حولت ألمانيا 1000 طائرة مسيّرة إلى تحفة ثلاثية الأبعاد وقامت الطائرات المسيّرة بإنشاء 16 صورة خلابة أذهلت الحضور.وعلى مدار 20 دقيقة، تحوّلت السماء إلى لوحة مضيئة على الرغم من قلق المنظمين من التهديد الذي تمثله الرياح غير المتوقعة، إلا أن الحدث مرّ دون أي خلل تقني.
وسط صدمة الهزيمة، فقد مدرب باريس سان جرمان أعصابه، وأقدم على ضرب لاعب من الفريق الفائز تشلسي الإنجليزي.وبعد انتصار تشلسي بنتيجة 3-0 على باريس سان جرمان، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، فقد عدد من اللاعبين أعصابهم ودخلوا في شجار مع بعضهم البعض.
في مشهد طريف أثار تفاعلًا واسعًا، ظهر ذكر غوريلا في إحدى حدائق أوغندا وهو يلمس شعر فتاة، ما أثار غيرة "زوجته" التي سارعت إلى معاقبته بالعراك أمام الحضور. شاهد الفيديو: