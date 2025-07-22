بالصور.. شاهد كيف أصبحت يد ترامب بعد مرضه!

وبحسب الطبيب الاختصاصي في جراحة الشرايين في "أوتيل " د. كسابيان، فإن القصور الوريدي المزمن ليس مرضًا خطيرًا، لكنه يتطلب متابعة وعلاجًا مستمرين، خصوصًا عند كبار السن، حيث تُصبح الأوردة غير قادرة على إعادة الدم إلى القلب بكفاءة، ما يؤدي إلى ركوده وتورم القدمين.