بالصور.. شاهد كيف أصبحت يد ترامب بعد مرضه!

وبحسب الطبيب الاختصاصي في جراحة الشرايين في "أوتيل ديو دو فرانس" د. كسابيان، فإن القصور الوريدي المزمن ليس مرضًا خطيرًا، لكنه يتطلب متابعة وعلاجًا مستمرين، خصوصًا عند كبار السن، حيث تُصبح الأوردة غير قادرة على إعادة الدم إلى القلب بكفاءة، ما يؤدي إلى ركوده وتورم القدمين.
أظهر مقطع فيديو أكثر من 650 سيارة كلاسيكية إجتاحت شوارع العاصمة الفرنسية باريس في النسخة الـ18 من فعالية "Traversée de Paris" الصيفية!من ڤنسين شرق العاصمة إلى مودون غربها، عشاق السيارات القديمة اجتمعوا للاحتفال بالشغف والحنين. ومن بين أبرز السيارات رولس رويس من طراز 1935 و رينو من طراز 1933 وبعضها يعود الى عام 1903.
ذكرت السلطات الإيطالية أن رجلاً، كان الأطباء قد أعلنوا وفاته، استيقظ بعد ذلك بنصف ساعة.
اضطرت طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" كانت متجهة إلى أتلانتا، إلى الهبوط اضطراريًا في مطار لوس أنجلوس الدولي (LAX)، بعد اندلاع حريق في أحد محركاتها بعد وقت قصير من الإقلاع.