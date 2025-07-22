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بالصور.. شاهد كيف أصبحت يد ترامب بعد مرضه!
بالصور.. شاهد كيف أصبحت يد ترامب بعد مرضه!
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بالصور.. شاهد كيف أصبحت يد ترامب بعد مرضه!

منوعات

2025-07-22 | 07:50
بالصور.. شاهد كيف أصبحت يد ترامب بعد مرضه!
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Aljadeed
بالصور.. شاهد كيف أصبحت يد ترامب بعد مرضه!

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصاب بمرض القصور الوريدي المزمن، وذلك بعد خضوعه لتقييم طبي بسبب تورم في قدميه وظهور كدمات وآثار اصفرار واضحة في يده، وثقتها عدسات الكاميرات خلال ظهوره العلني الأخير.

وبحسب الطبيب الاختصاصي في جراحة الشرايين في "أوتيل ديو دو فرانس" د. كسابيان، فإن القصور الوريدي المزمن ليس مرضًا خطيرًا، لكنه يتطلب متابعة وعلاجًا مستمرين، خصوصًا عند كبار السن، حيث تُصبح الأوردة غير قادرة على إعادة الدم إلى القلب بكفاءة، ما يؤدي إلى ركوده وتورم القدمين.

 
 
 

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