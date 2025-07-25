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طقس حار ورطب والحرارة تلامس الـ 41 درجة داخلًا
طقس حار ورطب والحرارة تلامس الـ 41 درجة داخلًا
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طقس حار ورطب والحرارة تلامس الـ 41 درجة داخلًا

منوعات

2025-07-25 | 03:30
طقس حار ورطب والحرارة تلامس الـ 41 درجة داخلًا
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Aljadeed
طقس حار ورطب والحرارة تلامس الـ 41 درجة داخلًا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل ملموس فوق الجبال وفي الداخل حيث تلامس ال 41 درجة، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات على مستويات منخفضة مساء.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يشتد تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية لخاصة في الداخل وعلى الجبال مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، تبلغ ذروتها يومي السبت والأحد، و تنحسر تدريجيا اعتبارا من يوم الاثنين حيث تعود الأجواء الى معتدلة يوم الثلاثاء المقبل .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 20 و 31، زحلة بين 18 و 34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:  

قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال ، وبقائها دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية مع نسبة الرطوبة مرتفعة ، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة تسوء الرؤية في الفترة المسائية، وتنشط الرياح احيانا.

السبت:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل ملموس فوق الجبال وفي الداخل حيث تلامس ال 41 درجة، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات على مستويات منخفضة مساء .

الأحد:  

قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل يذكر فوق الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة احيانا.

الإثنين:  

قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 33 درجة ، في الداخل من 23 الى 40 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%.

-حال البحر: مائج أحيانا ، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 751 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,44

-ساعة غروب الشمس: 19,44

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