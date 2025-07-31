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الأرجوحة المرعبة.. فعلاً مرعبة! (فيديو)
الأرجوحة المرعبة.. فعلاً مرعبة! (فيديو)
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الأرجوحة المرعبة.. فعلاً مرعبة! (فيديو)

منوعات

2025-07-31 | 03:44
الأرجوحة المرعبة.. فعلاً مرعبة! (فيديو)
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Aljadeed
الأرجوحة المرعبة.. فعلاً مرعبة! (فيديو)

أفادت صحيفة عكاظ بإصابة أكثر من 23 شخصاً بجروح متفرقة، بعضها خطير، نتيجة سقوط لعبة داخل متنزه ترفيهي بمدينة الطائف السعودية.

 
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة وجود عدد من الشباب والشابات في هذه اللعبة التي كانت تعمل بشكل طبيعي وتتأرجح بهم وسط صخب أصواتهم العالية، إلا أن الذراع العلوية للعبة تعرضت للكسر بشكل مفاجئ، ما تسبب بسقوطها على الأرض.
وبيّن شهود عيان كانوا موجودين في موقع الحادثة أن الإصابات في اللعبة المسماة "360 درجة" كانت نتيجة ارتداد عمودها بعد انكساره وعودته بسرعة فائقة، ليرتطم بالأشخاص الذين كانوا في الجهة المقابلة، في حين تعرض الآخرون لإصابات متفرقة نتيجة سقوطهم وهم في وضع الجلوس داخل اللعبة.
وعلمت عكاظ أن بعض مستشفيات الطائف أعلنت حالة الطوارئ، واستقبلت عدداً من الحالات المصابة التي جرى نقلها إليها بعد أن تم تقديم الإسعافات الأولية في الموقع.

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