"ترند تيكتوك".. قد يكون قاتلاً!

لا تتوقف التصرفات الغريبة عن الانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي، رغم التحذيرات من مخاطر بعضها.

فقد اجتاح تريند جديد مواقع التواصل، مثل تيك توك وإنستغرام، تحت عنوان "أنا أحزن بطريقة مختلفة" (I Grieve Different)، وهو مستوحى من أغنية كندريك لامار "United in Grief" التي صدرت، العام 2022، وتتحدث عن الحزن والفقد.



إلا أن هذه العبارة عادت للتداول، حيث بات المراهقون يستخدمونها لمشاركة فيديوهات تتناول قضايا، مثل: اضطرابات الأكل، والصدمات النفسية، والمخاوف من المستقبل، وفقا لموقع "بيرنتس" المهتم بصحة العائلة.



وتتميز هذه المقاطع بموسيقى حزينة وتروج لفكرة أن طريقة صاحب الفيديو في حزن كبيرة.



ومع أن بعضها ، إلا أن خبراء نفسيين يحذّرون من أن هذه المنشورات قد تُجمل المعاناة النفسية وتحوّلها إلى مادة لجذب الانتباه بدلاً من علاجها.



يشار إلى أن المعالجة النفسية مونيك بيلوفلور حذّرت من أن انتشار مقاطع لمراهقات يتحدثن عن نمط حياة صحي مثل الأكل النظيف والرياضة اليومية، ثم يكشفن في نفس الفيديو عن أعراض خطيرة.



وشددت على أن هذا التريند يخفف من جدية الاضطرابات النفسية ويجعلها تبدو طبيعية في حين أنها قد تكون قاتلة.