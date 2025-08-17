الأخبار
لتجنب الأعباء الجسدية خلال الحمل.. إبتكار صيني جديد
لتجنب الأعباء الجسدية خلال الحمل.. إبتكار صيني جديد
لتجنب الأعباء الجسدية خلال الحمل.. إبتكار صيني جديد

منوعات

2025-08-17 | 02:01
لتجنب الأعباء الجسدية خلال الحمل.. إبتكار صيني جديد
Aljadeed
لتجنب الأعباء الجسدية خلال الحمل.. إبتكار صيني جديد

أعلنت شركة "كايووا تكنولوجي" الصينية عن تطوير أول روبوت في العالم مزود برحم صناعي، قادر على إتمام عملية الحمل والولادة نيابة عن النساء، في ابتكار أثار جدلا واسعا بين الأوساط العلمية والأخلاقية.

وكُشف عن الفكرة خلال مؤتمر الروبوتات العالمي 2025 في بكين، حيث أوضح مؤسس الشركة، تشانغ تشي فنغ، أن الروبوت يحاكي العملية الكاملة من التخصيب وحتى الولادة، مع إمكانية حمل الجنين لمدة تصل إلى 10 أشهر في بيئة سائل أمينوسي صناعي، وتغذيته عبر أنبوب يحاكي الحبل السري.

ويتوقع أن يطرح النموذج الأولي في الأسواق بحلول عام 2026، بسعر يقل عن 100 ألف يوان (نحو 13,900 دولار)، ويستهدف فئات الراغبين في تجنب الأعباء الجسدية للحمل أو من يواجهون مشكلات العقم.

وأكد تشانغ أن المشروع قيد النقاش مع السلطات في مقاطعة غوانغدونغ، لبحث الإطار التشريعي والتنظيمي المناسب.
 

أول لسان اصطناعي في العالم.. يتذوق ويتعلم مثل البشر!
Play
2025-08-15

أول لسان اصطناعي في العالم.. يتذوق ويتعلم مثل البشر!

نجح فريق من العلماء في ابتكار أول لسان اصطناعي قادر على استشعار وتمييز النكهات في البيئات السائلة، في محاكاة دقيقة لآلية عمل براعم التذوق لدى الإنسان.

2025-08-15

أول لسان اصطناعي في العالم.. يتذوق ويتعلم مثل البشر!

نجح فريق من العلماء في ابتكار أول لسان اصطناعي قادر على استشعار وتمييز النكهات في البيئات السائلة، في محاكاة دقيقة لآلية عمل براعم التذوق لدى الإنسان.

"كوكتيل الكورتيزول"... ترند جديد للتخلص من التوتر
2025-08-15

"كوكتيل الكورتيزول"... ترند جديد للتخلص من التوتر

مع تزايد أعباء الحياة وضغوطها التي تنهك كثيرا من الناس في مختلف أنحاء العالم، انتشرت مؤخرا وصفات مضادة للتوتر على منصات التواصل الاجتماعي.

2025-08-15

"كوكتيل الكورتيزول"... ترند جديد للتخلص من التوتر

مع تزايد أعباء الحياة وضغوطها التي تنهك كثيرا من الناس في مختلف أنحاء العالم، انتشرت مؤخرا وصفات مضادة للتوتر على منصات التواصل الاجتماعي.

"مشوّب كتير".. مشروبان ينعشانك فورًا!
Play
2025-08-14

"مشوّب كتير".. مشروبان ينعشانك فورًا!

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يصبح الحفاظ على الترطيب والانتعاش ضرورة يومية لكل شخص. إذ يمكن للحرارة الشديدة أن تسبب فقدان السوائل والمعادن الأساسية، مما يؤدي إلى شعور بالتعب والإرهاق. ولحسن الحظ، هناك مشروبان متوفران في أغلب البيوت يمكنهما أن يوفرا انتعاشاً صحياً وسريعاً ويمكنكم طلبهما إلى مكان عملكما.

2025-08-14

"مشوّب كتير".. مشروبان ينعشانك فورًا!

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يصبح الحفاظ على الترطيب والانتعاش ضرورة يومية لكل شخص. إذ يمكن للحرارة الشديدة أن تسبب فقدان السوائل والمعادن الأساسية، مما يؤدي إلى شعور بالتعب والإرهاق. ولحسن الحظ، هناك مشروبان متوفران في أغلب البيوت يمكنهما أن يوفرا انتعاشاً صحياً وسريعاً ويمكنكم طلبهما إلى مكان عملكما.

أول لسان اصطناعي في العالم.. يتذوق ويتعلم مثل البشر!
2025-08-15
"كوكتيل الكورتيزول"... ترند جديد للتخلص من التوتر
2025-08-15
"مشوّب كتير".. مشروبان ينعشانك فورًا!
2025-08-14
"حيوان" روبوت.. لمراقبة البيئة
2025-08-14

