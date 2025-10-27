حيتان تُغرق قارباً! (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
توصل فريق من الباحثين المتخصصين لاكتشاف علمي جديد يشير إلى أن هناك أنواعًا من البكتيريا النادرة، التي تعرف بالـ"ميزو" تتنفس عبر معدن الحديد بدلًا من الأوكسجين.
في جراحة نادرة ومعقدة.. أطباء مصريون بمشفى جامعة الإسكندرية يتمكنون من إزالة مقذوف استقر قرب الشريان الأورطي لطفل من غزة.الطفل تعرض لطلق ناري في الرأس فاخترق جسده واستقر المقذوف داخل تجويف القفص الصدري قرب الشريان الأورطي، أكبر وأهم شرايين الجسم والمسؤول عن تغذية جميع الأعضاء الحيوية بالجسم.
وثق مقطع فيديو لحظة ملاحقة مجموعة كلاب احد الضباع من النوع "المخطط" في أحراج بلدة بطرماز قضاء الضنية شمال لبنان، مع الاشارة الى ان "الضبع المخطط" يصنف بأنه الحيوان الوطني في لبنان ويحظى بحماية قانونية، ويحظر قتله، ويعتبر من الحيوانات المهددة بالانقراض، كمان انه لا يشكل خطرا على الإنسان بل يتغذى على الجيف والنفايات.تشاهدون الفيديو مرفقاً: