حيتان تُغرق قارباً! (فيديو)

وثق مقطع فيديو لحظة ملاحقة مجموعة كلاب احد الضباع من النوع "المخطط" في أحراج بلدة بطرماز قضاء الضنية شمال لبنان، مع الاشارة الى ان "الضبع المخطط" يصنف بأنه الحيوان الوطني في لبنان ويحظى بحماية قانونية، ويحظر قتله، ويعتبر من الحيوانات المهددة بالانقراض، كمان انه لا يشكل خطرا على الإنسان بل يتغذى على الجيف والنفايات.



تشاهدون الفيديو مرفقاً: