غيوم مترددة… والأمطار مؤجلة لهذا الموعد!

توقعات طقس الأيام المقبلة:
السبت: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات، وأمطار خفيفة شمالاً بعد الظهر.
الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في الحرارة على الساحل ونشاط الرياح جنوب البلاد ليلاً.
الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، الحرارة ترتفع على الساحل وتنخفض في الداخل، والرطوبة منخفضة.
الثلاثاء: غائم جزئياً يتحول تدريجياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، أمطار متفرقة ورعد محتمل خصوصاً شمال البلاد.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية نهاراً، جنوبية شرقية ليلاً (10–30 كم/س).
الرطوبة على الساحل: 60–80٪
حال البحر: متوسط الموج، حرارة الماء 26°م
شروق الشمس: 06:02، غروب الشمس: 16:41