غيوم مترددة… والأمطار مؤجلة لهذا الموعد!

توقعات طقس الأيام المقبلة:

السبت: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات، وأمطار خفيفة شمالاً بعد الظهر.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في الحرارة على الساحل ونشاط الرياح جنوب البلاد ليلاً.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، الحرارة ترتفع على الساحل وتنخفض في الداخل، والرطوبة منخفضة.

الثلاثاء: غائم جزئياً يتحول تدريجياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، أمطار متفرقة ورعد محتمل خصوصاً شمال البلاد.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية نهاراً، جنوبية شرقية ليلاً (10–30 كم/س).

الرطوبة على الساحل: 60–80٪

حال البحر: متوسط الموج، حرارة الماء 26°م

: 06:02، غروب : 16:41