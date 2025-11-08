الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
print
غيوم مترددة… والأمطار مؤجلة لهذا الموعد!
غيوم مترددة… والأمطار مؤجلة لهذا الموعد!
غيوم مترددة… والأمطار مؤجلة لهذا الموعد!

منوعات

2025-11-08 | 03:49
غيوم مترددة… والأمطار مؤجلة لهذا الموعد!
غيوم مترددة… والأمطار مؤجلة لهذا الموعد!

يسيطر طقس خريفي متقلب على لبنان هذا الأسبوع، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية وأمطار متفرقة محتملة في المناطق الشمالية.

توقعات طقس الأيام المقبلة:

السبت: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات، وأمطار خفيفة شمالاً بعد الظهر.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في الحرارة على الساحل ونشاط الرياح جنوب البلاد ليلاً.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، الحرارة ترتفع على الساحل وتنخفض في الداخل، والرطوبة منخفضة.

الثلاثاء: غائم جزئياً يتحول تدريجياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، أمطار متفرقة ورعد محتمل خصوصاً شمال البلاد.

 

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية نهاراً، جنوبية شرقية ليلاً (10–30 كم/س).

الرطوبة على الساحل: 60–80٪

حال البحر: متوسط الموج، حرارة الماء 26°م

شروق الشمس: 06:02، غروب الشمس: 16:41

"غوغل".. في الفضاء؟
2025-11-07

"غوغل".. في الفضاء؟

تخطط شركة "غوغل" الأميركية لإنشاء مراكز بيانات تعمل بالذكاء الاصطناعي في الفضاء الخارجي، وذلك بحلول بداية عام 2027.

2025-11-07

"غوغل".. في الفضاء؟

تخطط شركة "غوغل" الأميركية لإنشاء مراكز بيانات تعمل بالذكاء الاصطناعي في الفضاء الخارجي، وذلك بحلول بداية عام 2027.

بملايين الدولارات.. تعويض لـ "مُدرّسة"!
2025-11-07

بملايين الدولارات.. تعويض لـ "مُدرّسة"!

منحت محكمة أميركية الخميس تعويضاً قدره 10 ملايين دولار لمدرّسة سابقة تعرضت لإطلاق نار على يد تلميذ في السادسة من العمر في مدرستها.

2025-11-07

بملايين الدولارات.. تعويض لـ "مُدرّسة"!

منحت محكمة أميركية الخميس تعويضاً قدره 10 ملايين دولار لمدرّسة سابقة تعرضت لإطلاق نار على يد تلميذ في السادسة من العمر في مدرستها.

الصيام المتقطع وعيوبه.. دراسة تكشف
2025-11-06

الصيام المتقطع وعيوبه.. دراسة تكشف

اكتشف علماء من المعهد الألماني للتغذية البشرية في بوتسدام-ريبروك أن الصيام المتقطع دون تقييد السعرات الحرارية لا يحسن صحة القلب والأوعية الدموية أو ضبط مستوى السكر في الدم.

2025-11-06

الصيام المتقطع وعيوبه.. دراسة تكشف

اكتشف علماء من المعهد الألماني للتغذية البشرية في بوتسدام-ريبروك أن الصيام المتقطع دون تقييد السعرات الحرارية لا يحسن صحة القلب والأوعية الدموية أو ضبط مستوى السكر في الدم.

"غوغل".. في الفضاء؟
2025-11-07
بملايين الدولارات.. تعويض لـ "مُدرّسة"!
2025-11-07
الصيام المتقطع وعيوبه.. دراسة تكشف
2025-11-06
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي 6 أشهر وإحالتها إلى النيابة العامة
2025-11-05

