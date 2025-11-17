وثّقوا مأساتهم بأنفسهم (فيديو)

مصادر عسكرية للجديد: بعد تصريحات بعض أعضاء الكونغرس تبلغ الجيش اللبناني بإلغاء بعض المواعيد التي كانت مقررة ضمن برنامج الزيارة وعلى خلفية هذا التطور ارتأى قائد الجيش عدم القيام بالزيارة منعاً لأي حرج

