وثّقوا مأساتهم بأنفسهم (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
توفيت التوأمتان كيسلر، وهما فنانتان ألمانيتان بلغا ذروة شهرتهما في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، عن عمر 89 عاما، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
شهدت مدينة هايدلبرغ الألمانية واقعة استنفار أمني غير معتادة، بعدما أبلغت إحدى السيدات عن "عملية اقتحام" محتملة لإحدى الشقق السكنية، ليتبين لاحقا أن الفاعل ليس لصا، بل طفلا يبلغ من العمر 12 عاما لم يجد وسيلة للدخول إلى منزله سوى تسلّق النافذة.