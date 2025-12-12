في السراي الحكومي.. ضيافة ميلادية للوزراء

View this post on Instagram
نشرت السلطات الأسترالية لقطات تُظهر لحظة تعلّق مظلّيٍ على ارتفاع آلاف الأمتار بعد أن علقت مظلّته بذيل الطائرة.وأكدت السلطات أن المظلّي نجا من الحادث، الذي وقع جنوب كيرنز خلال عرضٍ بهلواني.
تسبّبت أمطار غزيرة ضربت إقليم كردستان العراق بحدوث فيضانات واسعة، ما أدّى إلى تعطّل الطرق وغرق منازل ومحال تجارية.
نشرت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي مقطع فيديو يُظهر قيام الجيش الأميركي بمصادرة ناقلة نفط خام تُستخدم في نقل نفط خاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران.وأوضحت بوندي أن الناقلة خاضعة لعقوبات أميركية منذ سنوات عدة، بسبب تورطها في شبكة تهريب نفط غير مشروعة.