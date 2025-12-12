في السراي الحكومي.. ضيافة ميلادية للوزراء

نشرت السلطات الأسترالية لقطات تُظهر لحظة تعلّق مظلّيٍ على ارتفاع آلاف الأمتار بعد أن علقت مظلّته بذيل الطائرة.



وأكدت السلطات أن المظلّي نجا من الحادث، الذي وقع جنوب كيرنز خلال عرضٍ بهلواني.