لحظة سقوط تمثال الحرية! (فيديو)

نعى وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص النائب غسان سكاف، وكتب عبر منصة "اكس":"غيّب الموت الصديق المحبّ، النائب الدكتور غسان سكاف… رجل حمل همّ البلد، وترك أثرًا طيبًا في السياسة والطبّ والمجتمع.أحرّ التعازي لزوجته الفاضلة الزميلة الأستاذة ميسم يونس وعموم العائلة الكريمة ومحبيه. رحمه الله".
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى خطر كبير يهدد مدينة اسطنبول التركية، مسلطاً الضوء على أن "شيئاً مرعباً يحدث في أعماق بحر مرمرة".وأفاد التحليل بأن خط الصدع تحت البحر، الذي يربط البحر الأسود ببحر إيجة، يواجه ضغطاً متزايداً.
في السراي الحكومي.. ضيافة ميلادية للوزراء