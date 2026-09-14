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فضيحة لحم تهزّ الشارع.. خنزير يُباع على أنه لحم ماشية!
فضيحة لحم تهزّ الشارع.. خنزير يُباع على أنه لحم ماشية!
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فضيحة لحم تهزّ الشارع.. خنزير يُباع على أنه لحم ماشية!

منوعات

2026-09-14 | 11:51
فضيحة لحم تهزّ الشارع.. خنزير يُباع على أنه لحم ماشية!
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Aljadeed
فضيحة لحم تهزّ الشارع.. خنزير يُباع على أنه لحم ماشية!

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن محكمة عراقية قضت، الاثنين، بالسجن 10 على قصّاب في مدينة النجف، بعد إدانته ببيع لحم خنزير غير صالح للاستهلاك البشري على أنه لحم ماشية.

وبحسب مجلس القضاء الأعلى العراقي، ضبطت السلطات بحوزة المدان 75 كيلوغراماً من لحوم الخنازير غير الصالحة للاستهلاك، كان يبيعها على أنها لحوم ماشية.

وأثارت القضية جدلاً واسعاً بشأن الرقابة على الأغذية في النجف، ودفعت عدداً من السكان إلى تجنّب شراء اللحوم المفرومة والكباب من محال القصابة في الحي الذي يقع فيه متجر المدان.

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