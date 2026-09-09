تويوتا تطلق "لاند كروزر FJ" الجديدة كليًا في الشرق الأوسط لتمنح كل رحلة مزيدًا من الحرية والمتعة

تويوتا تطلق «لاند كروزر FJ» الجديدة كليًا في الشرق الأوسط، لتمنح كل رحلة مزيدًا من الحرية والمتعة



●أحدث أفراد عائلة لاند كروزر ينضم إلى طرازات لاند كروزر 300 وبرادو

●أبعاد مدمجة وقاعدة عجلات أقصر توفران قدرة ممتازة على الحركة والمناورة

●بنية الشاسيه السُّلّمي التقليدية تحافظ على موثوقية لاند كروزر وقوة تحملها وقدراتها على الطرق الوعرة

●مقصورة عملية بخمسة مقاعد توفر سعة أمتعة تبلغ 795 لترًا حتى عند استخدام المقاعد الخلفية

●تقنيات «تويوتا سيفتي سينس» وغيرها من الأنظمة المتقدمة تعزز الثقة أثناء القيادة على الطرق المعبدة والوعرة

تعلن شركة تويوتا عن إطلاق «لاند كروزر FJ» الجديدة كليًا في الشرق الأوسط، لتقدم بذلك عضوًا جديدًا في عائلة لاند كروزر الأسطورية، وهو طراز صُمم ليجعل قدرات لاند كروزر الموثوقة وروح المغامرة التي تتميز بها في متناول شريحة أوسع من العملاء.



وتنضم لاند كروزر FJ إلى لاند كروزر 300 ولاند كروزر برادو، وقد طُوِّرت وفق مفهوم «الحرية والمتعة». وتجمع بين الموثوقية وقوة التحمل والأداء على الطرق الوعرة، وهي السمات التي ميّزت لاند كروزر على مدى أجيال، وبين حجم أكثر دمجًا وأسهل في التعامل، ما يتيح للعملاء باختلاف أنماط حياتهم حرية أكبر في التنقل ومجموعة أوسع من التجارب التي لا تُنسى.



ومنذ طرح طراز تويوتا BJ الأصلي عام 1951، واصلت لاند كروزر تطورها من خلال الاستخدام الفعلي في بعض أكثر البيئات تطلبًا حول . وظلت مهمتها دون تغيير: مساعدة الناس على الذهاب إلى أي مكان يرغبون فيه والعودة بأمان. وبمبيعات تراكمية بلغت نحو 12.4 مليون مركبة في أكثر من 190 دولة ومنطقة حول العالم، دعمت لاند كروزر حياة الناس وسبل عيشهم في كل مكان. وقد جرى تطويرها وصقلها استجابة لتجارب العملاء حول العالم، لترسخ هذه السمعة الممتدة من خلال توفير وسيلة تنقل موثوقة أينما تشتد الحاجة إليها.



وتجسد لاند كروزر FJ هذه الفلسفة الراسخة في قالب جديد ومميز. ويؤدي وصولها إلى توسيع تشكيلة لاند كروزر بطراز يحتفظ بالسمات الجوهرية لاسم لاند كروزر، مع توفير رشاقة ممتازة وأبعاد عملية وطابع ممتع وجذاب. وانطلاقًا من مفهوم تويوتا «TO YOU»، ستواصل لاند كروزر تطورها استجابة لاحتياجات العملاء والمجتمع المتغيرة، مع بقائها مركبة جديرة بثقة الناس.



وبمناسبة إطلاق لاند كروزر FJ الجديدة كليًا، قال ماسايا أوتشياما، كبير مهندسي لاند كروزر في شركة تويوتا موتور كوربوريشن: "كان هدفنا تطوير مركبة تظل محل ثقة في دعم حياة شريحة متنوعة من العملاء، من خلال العودة إلى الفكرة الأصلية «FJ40 CORE»، مع إلهام الناس للاستمتاع بالحياة أكثر. وتمثل لاند كروزر FJ جوهر لاند كروزر؛ فهي توفر الحرية والمتعة لمجموعة ومتنوعة من أنماط الحياة".



وأضاف أوتشياما: "من خلال تزويد السائقين بأداء قوي يليق بلاند كروزر على الطرق الوعرة، يمنح هذا الطراز العملاء حرية الذهاب إلى أي مكان يرغبون فيه، مهما كان نمط حياتهم، إلى جانب متعة استخدام المركبة بطريقتهم الخاصة. ومع ازدياد تنوع احتياجات العملاء وتسارع وتيرة تغيرها، نؤمن بأن مجرد إضافة المزيد من المواصفات والوظائف لم يعد كافيًا. ومن خلال التركيز على تصميم بسيط في متناول شريحة أوسع من الناس، تصبح المركبة بمثابة لوحة يعبّر من خلالها العملاء عن أنفسهم".



وستتوفر لاند كروزر FJ في الشرق الأوسط بفئتين: Mid وHigh. ويتيح توفر هاتين الفئتين للعملاء اختيار مركبة تناسب تفضيلاتهم الفردية والاستخدام المقصود، مع الحفاظ على الموثوقية الأساسية وقوة التحمل والأداء على الطرق الوعرة المشتركة بين جميع الفئات.



وقد جرى تقصير قاعدة عجلات لاند كروزر FJ، وإضافة دعامات أسفل الأرضية لزيادة الصلابة العرضية للشاسيه. ويُستخدم فولاذ عالي الشد يجمع بين القوة وخفة الوزن في بنية الهيكل، فيما يسهم اللحام النقطي الإضافي أسفل الأرضية في تحسين تخميد الاهتزازات. ويساعد هذا المزيج على تعزيز راحة الركوب دون المساس بالثبات والقوة الهيكلية المتوقعة من لاند كروزر.



وبقاعدة عجلات يبلغ طولها 2,580 ملم، تأتي لاند كروزر FJ أقصر بمقدار 270 ملم من لاند كروزر برادو. ويسهم هذا الانخفاض في الطول في تحقيق حد أدنى لنصف قطر الدوران يبلغ 5.5 متر، ما يسهل المناورة في البيئات الحضرية والمسارات الضيقة والتضاريس الوعرة الأكثر تعقيدًا. وعلى الرغم من أبعادها المدمجة، تحافظ المركبة على الهندسة الأساسية وقدرات الحركة اللازمة لتقديم أداء حقيقي على الطرق الوعرة. وقد صُمم الخلوص الأرضي وزوايا الاقتراب والمغادرة لدعم التقدم بثقة عبر الأسطح الصعبة، فيما يساعد مدى حركة العجلات المكافئ على إبقاء الإطارات ملامسة للأرض فوق التضاريس غير المستوية.



وتستمد المركبة قوتها من محرك بنزين سعة 2.7 لتر بنظام السحب الطبيعي، يولد قدرة قصوى تبلغ 120 كيلوواط، أي ما يعادل 163 PS، وعزم أقصى يبلغ 246 نيوتن-متر. ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي Super ECT من ست سرعات ونظام دفع رباعي بدوام جزئي.



وقد طُوِّر نظام التعليق لتحقيق التوازن بين القدرات على الطرق الوعرة والراحة والثبات على الطرق المعبدة. ويُستخدم في الأمام نظام تعليق شوكي مزدوج عالي التثبيت، بينما يعتمد النظام الخلفي محورًا صلبًا بأربع وصلات وقضيب جانبي. وتوفر هذه الأنظمة مجتمعة تحكمًا موثوقًا بالعجلات وسلوكًا متزنًا للمركبة عبر مختلف بيئات القيادة، من الطرق المعبدة إلى المسارات الوعرة الصعبة.



وتوفر مجموعة من أنظمة التحكم بالقيادة والكبح دعمًا إضافيًا للسائقين في ظروف القيادة الصعبة على الطرق الوعرة. ويساعد نظام التحكم في نزول المنحدرات على الحفاظ على نزول ثابت على المنحدرات الحادة دون انغلاق الإطارات، ما يتيح للسائق التركيز على التوجيه. كما يساعد نظام المساعدة على بدء الحركة على المرتفعات في الحد من تراجع المركبة إلى الخلف عند الانطلاق على منحدر، بينما يعزز القفل التفاضلي الخلفي الكهربائي قوة الجر من خلال مساعدة العجلتين الخلفيتين على الدوران معًا عند الحاجة إلى مزيد من التماسك. وتتضافر هذه الأنظمة لدعم التقدم بثبات وتحكم عبر التضاريس غير المستوية أو الرخوة أو شديدة الانحدار.



وقد طُوِّر التصميمان الخارجي والداخلي لمركبة لاند كروزر FJ ليجمعا بين الإرث الوظيفي للاند كروزر وطابع مرح ومعاصر. ويحافظ التصميم على الشكل المربع للمقصورة، الذي اعتُمد تقليديًا لإعطاء الأولوية لمساحة الركاب والرؤية وسعة الأمتعة، مع تقديم شكل رشيق ومتكامل يتضمن نمطًا مميزًا مستوحى من حجر النرد وحواف مشطوفة بعناية.



ويبلغ طول هيكل المركبة 4,575 ملم وعرضه 1,855 ملم، ما يمنحها أبعادًا مدمجة. ويسهم الشكل المستطيل والزوايا الواضحة في تعزيز الثقة عند المناورة في المساحات الضيقة أو تموضع المركبة على أرض غير مستوية. وفي الأمام والخلف، تضفي المصدات القوية ورفارف أقواس العجلات البارزة مظهرًا راسخًا ومستقرًا. وقد دُمجت هذه العناصر في هيكل بتصميم نظيف ومنحوت بإحكام، ليحافظ على قوة حضوره البصري دون تعقيد غير ضروري.



وتعتمد لاند كروزر FJ مصابيح أمامية ومصابيح خلفية مركبة مميزة على شكل حرف U، ما يمنحها هوية يمكن التعرف عليها فورًا. وفي المقدمة، تتكامل العناصر الوظيفية الرئيسية بصريًا لتكوين حاد وهادف، بينما يتضمن المنظر الجانبي خط حزام أفقي وُضع على مستوى منخفض لتحسين رؤية سطح الطريق المحيط.



ويستحضر شعار تويوتا والإطار الاحتياطي المثبت في الخلف الطابع الوظيفي لطرازات لاند كروزر السابقة، ما يعزز الصلة بين المركبة الجديدة والإرث الطويل لاسم لاند كروزر. وتوفر قضبان السقف حلًا عمليًا لحمل معدات الأنشطة الخارجية والأغراض الطويلة التي قد لا تتسع لها المقصورة، فيما تسهل العتبات الجانبية الدخول والخروج. كما يساعد لوح الحماية أسفل المقدمة على حماية المحرك وناقل الحركة أثناء القيادة على الطرق الوعرة.



وتتوفر لاند كروزر FJ بخمسة ألوان خارجية أحادية اللون: الأبيض اللؤلؤي، والرمادي، والأسود، والبرونزي، والأزرق الدخاني. وقد اختير كل لون ليتكامل مع طابع تصميم لاند كروزر FJ البسيط والعملي والمغامر. كما تأتي فئة Mid بعجلات من السبائك مقاس 17 بوصة، بينما تأتي فئة High بعجلات أكبر مقاس 18 بوصة.



في الداخل، تتسع المقصورة المكونة من صفين لخمسة ركاب، وقد صُممت لسهولة التشغيل والرؤية الممتازة والعملية في الاستخدام اليومي. وينقسم مقعد الصف الثاني بنسبة 6:4، ويمكن تحريكه إلى الأمام والخلف وإمالته وطيه لاستيعاب ترتيبات مختلفة للركاب والأمتعة. كما تساعد ألواح ظهر المقاعد على توفير سطح تحميل أكثر عملية عند طي المقاعد.



ومع استخدام مقاعد الصف الثاني، توفر لاند كروزر FJ سعة أمتعة تبلغ 795 لترًا، إلى جانب حد أدنى لطول مساحة التحميل يبلغ 735 ملم وارتفاع يبلغ 1,030 ملم. ويؤدي طي المقاعد الخلفية إلى زيادة السعة إلى 1,607 لترات، وزيادة طول مساحة التحميل المتاحة إلى ما يصل إلى 1,480 ملم، ما يتيح للمركبة استيعاب معدات العمل والترفيه والسفر والأنشطة الخارجية.



واستكمالًا للمقصورة الداخلية، تساعد لوحة العدادات الأفقية السائق على إدراك وضعية المركبة، وهو اعتبار مهم عند التنقل فوق التضاريس غير المستوية. وقد جُمعت الشاشات والمفاتيح للحد من حركة العين غير الضرورية، فيما وُضع ذراع ناقل الحركة بما يدعم تشغيلًا طبيعيًا وبديهيًا. كما يسهم الموضع المنخفض لقاعدة الزجاج الأمامي ولوحة العدادات في توفير رؤية أمامية ممتازة، ما يساعد السائق على تقدير سطح الطريق والبيئة المحيطة أثناء القيادة على الطرق المعبدة والوعرة.



وتظل السلامة وثقة السائق من الأولويات الأساسية. وتأتي لاند كروزر FJ في فئة High مجهزة بحزمة «تويوتا سيفتي سينس» للسلامة النشطة، والتي تشمل أنظمة متقدمة مثل نظام الأمان قبل التصادم ونظام التنبيه عند مغادرة المسار. وصُمم نظام الأمان قبل التصادم لمساعدة السائق على رصد المخاطر المحتملة، ويمكنه المساعدة على تفادي الاصطدام أو الحد من شدته. أما نظام التنبيه عند مغادرة المسار فيساعد على رصد انحراف المركبة عن مسارها دون قصد وتنبيه السائق، بما يدعم قيادة أكثر أمانًا وتركيزًا.



وتشمل تقنيات السلامة والراحة الإضافية في فئة High نظام شاشة الرؤية البانورامية ونظام مراقبة النقطة العمياء. ويوفر نظام شاشة الرؤية البانورامية للسائق رؤية إضافية حول المركبة، ما يدعم المناورة بثقة أكبر في المساحات الضيقة والمواقف التي قد تكون فيها الرؤية المباشرة محدودة.



ويساعد نظام مراقبة النقطة العمياء على تنبيه السائق إلى المركبات التي تسير في مناطق قد يصعب رؤيتها عبر المرايا. وتسهم هذه التقنيات، إلى جانب «تويوتا سيفتي سينس»، في توفير تجربة قيادة أكثر طمأنينة داخل المدن وعلى الطرق السريعة والطرق الوعرة.



ويتوافر في فئتي Mid وHigh نظام صوتي بشاشة عرض مقاس 12.3 بوصة، يوفر واجهة واضحة وسهلة الاستخدام لوظائف الوسائط المتعددة الرئيسية. وقد دُمجت الشاشة الكبيرة ضمن التصميم العملي لمقصورة القيادة، بما يدعم التشغيل البديهي دون الانتقاص من وضوح الرؤية والوظائف العملية التي تُعد من السمات الأساسية للاند كروزر FJ.



ويوسع إطلاق لاند كروزر FJ الجديدة كليًا في الشرق الأوسط نطاق واحدة من أكثر عائلات سيارات تويوتا شهرة، بإضافة طراز يظل وفيًا لإرثها ويفتح في الوقت نفسه فرصًا للاستمتاع. وتتيح أبعادها الأكثر ملاءمة وطابعها الرشيق لشريحة أوسع من السائقين تجربة القدرات والطمأنينة المرتبطتين لاند كروزر.





