عاصفة قوية.. أشبه بالقصف! (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
اشتكى عدد من مستخدمي هاتف آيفون 18 برو من تغيّر لون أجهزتهم بعد أسابيع فقط على شرائها، رغم أن سعر الهاتف يتجاوز ألف دولار.
نشر الفنان فضل شاكر عبر حسابه على انستغرام، صورة مرفقاً اياها: "كونوا على الموعد مع النجم فضل شاكر ضمن ليالي موسم الرياض"، معلناً بذلك عودته الأولى بعد غياب دام لسنوات.
قال محامو كريستا جيل بايك، المحكوم عليها بالإعدام في ولاية تينيسي الأميركية، إنها بقيت على قيد الحياة بعد محاولة تنفيذ الحكم بحقها، الأربعاء، رغم إعطائها جرعتين من "عقار البنتوباربيتال" المستخدم في الحقن المميت، وفق وكالة "أسوشيتد برس".