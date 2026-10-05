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عاصفة قوية.. أشبه بالقصف! (فيديو)
عاصفة قوية.. أشبه بالقصف! (فيديو)
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عاصفة قوية.. أشبه بالقصف! (فيديو)

منوعات

2026-10-05 | 02:13
عاصفة قوية.. أشبه بالقصف! (فيديو)
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Aljadeed
عاصفة قوية.. أشبه بالقصف! (فيديو)

وثق مقطع فيديو، مشهداً لعاصفة قوية، مصحوبة بحبات برد عملاقة، تضرب عاصمة باراغواي.
وبدا المشهد وكأنه قصفاً يستهدف المنطقة من شدة قوة العاصفة.

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