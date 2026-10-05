عاصفة قوية.. أشبه بالقصف! (فيديو)

قال محامو كريستا جيل بايك، المحكوم عليها بالإعدام في ولاية تينيسي الأميركية، إنها بقيت على قيد الحياة بعد محاولة تنفيذ الحكم بحقها، الأربعاء، رغم إعطائها جرعتين من "عقار البنتوباربيتال" المستخدم في الحقن المميت، وفق وكالة "أسوشيتد برس".