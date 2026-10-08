عاجل
مراسل الجديد: السفير الأميركي ميشال عيسى يلتقي الرئيس بري
مراسل الجديد: السفير الأميركي ميشال عيسى يلتقي الرئيس بري
النائب جهاد الصمد للجديد: سمعنا من الرئيس نواف سلام أنه لو كان يفاوض شخصياً في واشنطن لما وافق على اتفاق الإطار بصيغته الحالية
النائب جهاد الصمد للجديد: سمعنا من الرئيس نواف سلام أنه لو كان يفاوض شخصياً في واشنطن لما وافق على اتفاق الإطار بصيغته الحالية
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
26 o
AlJadeedTv
البقاع
19 o
AlJadeedTv
الجنوب
27 o
AlJadeedTv
الشمال
26 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
24 o
AlJadeedTv
كسروان
25 o
AlJadeedTv
متن
25 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
Language
English
AlJadeed
AlJadeed
البحث
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
انتبه.. علامات في ساقيك قد تنذر بمرض خطير!
انتبه.. علامات في ساقيك قد تنذر بمرض خطير!
A-
A+

انتبه.. علامات في ساقيك قد تنذر بمرض خطير!

منوعات

2026-10-08 | 03:35
انتبه.. علامات في ساقيك قد تنذر بمرض خطير!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
انتبه.. علامات في ساقيك قد تنذر بمرض خطير!

حذّرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية من أن بعض التغيّرات التي تظهر على الساقين قد تكون مؤشراً على ضعف الدورة الدموية الناتج عن تضيّق الشرايين، والذي قد يرتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

وبحسب ما نقلته صحيفة «ميرور» البريطانية، تشمل أبرز العلامات آلاماً أو تقلّصات في الساقين أثناء المشي تختفي بعد الراحة، وتساقط الشعر من الساقين والقدمين، وظهور تقرّحات لا تلتئم، إضافة إلى تغيّر ملمس الجلد ليصبح لامعاً.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع الكوليسترول لا يسبّب عادةً أعراضاً واضحة، وأن هذه العلامات قد تشير إلى مرض الشرايين المحيطية، الذي يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وشدّدت على أهمية إجراء فحص الدم للكشف عن مستويات الكوليسترول، ومراجعة الطبيب عند ظهور أعراض غير معتادة، خصوصاً آلام الساقين المتكرّرة أو التقرّحات التي لا تلتئم.

اقرأ ايضا في منوعات

عاصفة قوية.. أشبه بالقصف! (فيديو)
Play
2026-10-05

عاصفة قوية.. أشبه بالقصف! (فيديو)

وثق مقطع فيديو، مشهداً لعاصفة قوية، مصحوبة بحبات برد عملاقة، تضرب عاصمة باراغواي.
وبدا المشهد وكأنه قصفاً يستهدف المنطقة من شدة قوة العاصفة.

2026-10-05

عاصفة قوية.. أشبه بالقصف! (فيديو)

وثق مقطع فيديو، مشهداً لعاصفة قوية، مصحوبة بحبات برد عملاقة، تضرب عاصمة باراغواي.
وبدا المشهد وكأنه قصفاً يستهدف المنطقة من شدة قوة العاصفة.

أزمة تضرب أحدث هواتف آيفون ومطالب باسترداد الأموال.. ماذا يحصل؟
2026-10-04

أزمة تضرب أحدث هواتف آيفون ومطالب باسترداد الأموال.. ماذا يحصل؟

اشتكى عدد من مستخدمي هاتف آيفون 18 برو من تغيّر لون أجهزتهم بعد أسابيع فقط على شرائها، رغم أن سعر الهاتف يتجاوز ألف دولار.

2026-10-04

أزمة تضرب أحدث هواتف آيفون ومطالب باسترداد الأموال.. ماذا يحصل؟

اشتكى عدد من مستخدمي هاتف آيفون 18 برو من تغيّر لون أجهزتهم بعد أسابيع فقط على شرائها، رغم أن سعر الهاتف يتجاوز ألف دولار.

"عودة الغايب".. فضل شاكر: كونوا على الموعد!
Play
2026-10-04

"عودة الغايب".. فضل شاكر: كونوا على الموعد!

نشر الفنان فضل شاكر عبر حسابه على انستغرام، صورة مرفقاً اياها: "كونوا على الموعد مع النجم فضل شاكر ضمن ليالي موسم الرياض"، معلناً بذلك عودته الأولى بعد غياب دام لسنوات.

2026-10-04

"عودة الغايب".. فضل شاكر: كونوا على الموعد!

نشر الفنان فضل شاكر عبر حسابه على انستغرام، صورة مرفقاً اياها: "كونوا على الموعد مع النجم فضل شاكر ضمن ليالي موسم الرياض"، معلناً بذلك عودته الأولى بعد غياب دام لسنوات.

اخترنا لكم
عاصفة قوية.. أشبه بالقصف! (فيديو)
2026-10-05
أزمة تضرب أحدث هواتف آيفون ومطالب باسترداد الأموال.. ماذا يحصل؟
2026-10-04
"عودة الغايب".. فضل شاكر: كونوا على الموعد!
2026-10-04
فشل اعدام.. حقنتان لم تنهيا حياتها
2026-10-01

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026