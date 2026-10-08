انتبه.. علامات في ساقيك قد تنذر بمرض خطير!

وبحسب ما نقلته صحيفة «ميرور» البريطانية، تشمل أبرز العلامات آلاماً أو تقلّصات في الساقين أثناء المشي تختفي بعد الراحة، وتساقط الشعر من الساقين والقدمين، وظهور تقرّحات لا تلتئم، إضافة إلى تغيّر ملمس الجلد ليصبح لامعاً.
وأوضحت الهيئة أن ارتفاع الكوليسترول لا يسبّب عادةً أعراضاً واضحة، وأن هذه العلامات قد تشير إلى مرض الشرايين المحيطية، الذي يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وشدّدت على أهمية إجراء فحص الدم للكشف عن مستويات الكوليسترول، ومراجعة الطبيب عند ظهور أعراض غير معتادة، خصوصاً آلام الساقين المتكرّرة أو التقرّحات التي لا تلتئم.