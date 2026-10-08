انتبه.. علامات في ساقيك قد تنذر بمرض خطير!

وبحسب ما نقلته صحيفة «ميرور» ، تشمل أبرز العلامات آلاماً أو تقلّصات في الساقين أثناء المشي تختفي بعد الراحة، وتساقط الشعر من الساقين والقدمين، وظهور تقرّحات لا تلتئم، إضافة إلى تغيّر ملمس الجلد ليصبح لامعاً.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع لا يسبّب عادةً أعراضاً واضحة، وأن هذه العلامات قد تشير إلى مرض الشرايين المحيطية، الذي يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وشدّدت على أهمية إجراء فحص للكشف عن مستويات الكوليسترول، ومراجعة الطبيب عند ظهور أعراض غير معتادة، خصوصاً آلام الساقين المتكرّرة أو التقرّحات التي لا تلتئم.