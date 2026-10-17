انجازات إيلون ماسك.. يدمرها تأييده السياسي

لكن، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن تأييد ماسك للرئيس الأميركي دونالد ترامب قد انعكس عليه سلبا وعكس التوقعات حيث حرمه من اطراءات كثيرة كان يغدق بها لانجازاته سابقا في ظلّ الاقتطاعات الشديدة التي ساهم ماسك في إقرارها وطالت خصوصا الإدارات العامة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وألغت مئات آلاف الوظائف.
ونقلت الوكالة عن أندرو سيليباك المتخصّص في شبكات التواصل الاجتماعي في جامعة فلوريدا، إن كلّ الأمور "التي وُعِدنا بها منذ الخمسينات، كالأسفار إلى الفضاء والسيارات الطائرة... يقوم (ماسك) بتحقيقها، لكنها لا تسترعي على الأرجح ما يلزم من انتباه وإعجاب".
فتحت الشرطة الألمانية تحقيقًا في واقعة تحرش جنسي مشتبه بها، بعدما لامس روبوت جسد فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا أمام مطعم للوجبات السريعة في مدينة كولونيا غربي البلاد.وقالت الشرطة إن الفتاة كانت برفقة صديقتين لها، ليلة الأحد، عندما اقترب منها الروبوت من الخلف ولامس جسدها، وأدى حركات غريبة، بحسب صحيفة «تاغسشبيغل» الألمانية.وتشتبه الشرطة في أن مالك الروبوت، البالغ من العمر 16 عامًا، وصديقًا له يبلغ 19 عامًا، صوّرا الواقعة ونشرا المقطع على حساباتهما في منصات التواصل الاجتماعي، وأرفقاه بتعليقات.ونقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» عن متحدث باسم شرطة كولونيا أن الواقعة حدثت في منطقة تخضع لمراقبة كاميرات الشرطة، وأن المحققين يعملون على تحليل التسجيلات.وتمكنت الشرطة من ضبط المشتبه فيهما قرب الموقع بعد وقت قصير، وعثرت على الروبوت داخل صندوق سيارة، كما صادرت هاتفيهما.
تستعد الجهات الدولية المسؤولة عن ضبط التوقيت العالمي لمناقشة مستقبل "الثانية الكبيسة" في خطوة قد تنهي نظاما استخدم لأكثر من نصف قرن لمواءمة الساعات الذرية مع دوران الأرض.