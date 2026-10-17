انجازات إيلون ماسك.. يدمرها تأييده السياسي

لكن، بحسب ، فإن تأييد للرئيس الأميركي قد انعكس عليه سلبا وعكس التوقعات حيث حرمه من اطراءات كثيرة كان يغدق بها لانجازاته سابقا في ظلّ الاقتطاعات الشديدة التي ساهم ماسك في إقرارها وطالت خصوصا والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وألغت مئات آلاف الوظائف.

ونقلت الوكالة عن أندرو سيليباك المتخصّص في شبكات التواصل الاجتماعي في جامعة فلوريدا، إن كلّ الأمور "التي وُعِدنا بها منذ الخمسينات، كالأسفار إلى الفضاء والسيارات الطائرة... يقوم (ماسك) بتحقيقها، لكنها لا تسترعي على الأرجح ما يلزم من انتباه وإعجاب".