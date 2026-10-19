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تستيقظ متعباً؟ انتبه لهذه العادة قبل النوم
تستيقظ متعباً؟ انتبه لهذه العادة قبل النوم
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تستيقظ متعباً؟ انتبه لهذه العادة قبل النوم

منوعات

2026-10-19 | 15:33
تستيقظ متعباً؟ انتبه لهذه العادة قبل النوم
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Aljadeed
تستيقظ متعباً؟ انتبه لهذه العادة قبل النوم

قد يؤثر

 استخدام الهاتف قبل النوم وإبقاؤه قرب الوسادة في جودة الراحة، بسبب ضوء الشاشة والمحتوى المحفّز والتنبيهات الليلية، نقلاً عن طبيب في مستشفى "سي كيه بيرلا" في الهند.

 

فضوء الشاشة قد يؤخر الشعور بالنعاس عبر التأثير في إفراز الميلاتونين، فيما تُبقي الرسائل ومقاطع الفيديو الذهن منشغلاً. كما قد تتسبب المكالمات والاهتزازات في تقطّع النوم، ما ينعكس تعباً وضعفاً في التركيز خلال النهار.

أما شحن الهاتف تحت الوسادة أو الأغطية، فقد يؤدي إلى احتباس الحرارة ويزيد خطر الحروق أو الحريق، خصوصاً عند استخدام بطارية تالفة أو ملحقات شحن معيبة.

وفي المقابل، لم تثبت الأدلة العلمية الحالية وجود علاقة سببية بين استخدام الهواتف المحمولة والإصابة بالسرطان، مع استمرار دراسة آثار التعرض على المدى الطويل.

ويُنصح بالتوقف عن التصفح قبل النوم بنحو 30 إلى 60 دقيقة، وتعطيل التنبيهات غير الضرورية، ووضع الهاتف بعيداً عن الوسادة، وشحنه على سطح صلب ومستوٍ وجيد التهوية.

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روبوت متّهم بالتحرش بقاصر
2026-10-15

روبوت متّهم بالتحرش بقاصر

فتحت الشرطة الألمانية تحقيقًا في واقعة تحرش جنسي مشتبه بها، بعدما لامس روبوت جسد فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا أمام مطعم للوجبات السريعة في مدينة كولونيا غربي البلاد.

وقالت الشرطة إن الفتاة كانت برفقة صديقتين لها، ليلة الأحد، عندما اقترب منها الروبوت من الخلف ولامس جسدها، وأدى حركات غريبة، بحسب صحيفة «تاغسشبيغل» الألمانية.

وتشتبه الشرطة في أن مالك الروبوت، البالغ من العمر 16 عامًا، وصديقًا له يبلغ 19 عامًا، صوّرا الواقعة ونشرا المقطع على حساباتهما في منصات التواصل الاجتماعي، وأرفقاه بتعليقات.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» عن متحدث باسم شرطة كولونيا أن الواقعة حدثت في منطقة تخضع لمراقبة كاميرات الشرطة، وأن المحققين يعملون على تحليل التسجيلات.

وتمكنت الشرطة من ضبط المشتبه فيهما قرب الموقع بعد وقت قصير، وعثرت على الروبوت داخل صندوق سيارة، كما صادرت هاتفيهما.

2026-10-15

روبوت متّهم بالتحرش بقاصر

فتحت الشرطة الألمانية تحقيقًا في واقعة تحرش جنسي مشتبه بها، بعدما لامس روبوت جسد فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا أمام مطعم للوجبات السريعة في مدينة كولونيا غربي البلاد.

وقالت الشرطة إن الفتاة كانت برفقة صديقتين لها، ليلة الأحد، عندما اقترب منها الروبوت من الخلف ولامس جسدها، وأدى حركات غريبة، بحسب صحيفة «تاغسشبيغل» الألمانية.

وتشتبه الشرطة في أن مالك الروبوت، البالغ من العمر 16 عامًا، وصديقًا له يبلغ 19 عامًا، صوّرا الواقعة ونشرا المقطع على حساباتهما في منصات التواصل الاجتماعي، وأرفقاه بتعليقات.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» عن متحدث باسم شرطة كولونيا أن الواقعة حدثت في منطقة تخضع لمراقبة كاميرات الشرطة، وأن المحققين يعملون على تحليل التسجيلات.

وتمكنت الشرطة من ضبط المشتبه فيهما قرب الموقع بعد وقت قصير، وعثرت على الروبوت داخل صندوق سيارة، كما صادرت هاتفيهما.

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