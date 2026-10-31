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سمعت نصائحه فتوفيت.. &quot;شات جي بي تي&quot; أمام القضاء!
سمعت نصائحه فتوفيت.. "شات جي بي تي" أمام القضاء!
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سمعت نصائحه فتوفيت.. "شات جي بي تي" أمام القضاء!

منوعات

2026-10-31 | 12:13
سمعت نصائحه فتوفيت.. "شات جي بي تي" أمام القضاء!
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سمعت نصائحه فتوفيت.. "شات جي بي تي" أمام القضاء!


تواجه شركة «أوبن إيه آي» دعوى قضائية رفعها والدا شابة صينية تبلغ 31 عاماً، بعد وفاتها إثر خفض جرعات دواء الصرع بناءً على نصائح قدمها لها روبوت «شات جي بي تي»، وفق ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز».

وبحسب الصحيفة، بدأت بوين وان استخدام «شات جي بي تي» عام 2023 للحصول على نصائح في شؤون حياتية وصحية، قبل أن تتطور محادثاتها معه إلى تواصل مكثف تجاوز 1500 رسالة أسبوعياً بحلول عام 2025.

وكانت وان تعاني نوبات صرع متكررة، واضطرت إلى ترك عملها مهندسة برمجيات في شركة أمازون عام 2021 بسبب تدهور حالتها الصحية. كما كانت تشكو من الآثار الجانبية للأدوية، ولا سيما تأثيرها في قدراتها على التفكير والتحدث.

وتشير سجلات المحادثات إلى أن الشابة طلبت من الروبوت مساعدتها في تعديل علاجها، فقدم لها مقترحات لخفض جرعة دواء الصرع «لاموتريجين» من 400 ملغ يومياً إلى 300 ثم 200 ملغ، وصولاً إلى التوقف عنه خلال أسابيع، من دون إشراف طبي.

ورغم إبلاغها الروبوت عن أعراض مقلقة، بينها الارتباك وصعوبة القراءة وفقدان الوعي، تلقت تطمينات بشأن هذه الأعراض، التي جرى وصفها بأنها جزء من تكيف الدماغ مع التغيير في الجرعات.

وفي 11 شباط 2026، أرسلت وان آخر رسائلها إلى الروبوت، قبل أن يُعثر على جثمانها داخل شقتها بعد أيام. وأرجحت السلطات سبب الوفاة إلى الموت المفاجئ غير المتوقع المرتبط بالصرع.

وعقب اطلاع والدها على المحادثات، قرر والداها رفع دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي»، متهمين الشركة بتقديم نصائح طبية خطيرة، وممارسة الطب دون ترخيص، وتضليل ابنتهما بشأن أعراضها، فضلاً عن تشجيعها على تعديل علاجها والابتعاد عن استشارة الأطباء.

من جهتها، وصفت «أوبن إيه آي» الواقعة بالمأساوية، وأوضحت أن النموذج المستخدم لم يعد متاحاً، مشيرة إلى إدخال تحسينات على الإصدارات الأحدث لتعزيز قدرتها على التعامل مع الحالات الطبية الطارئة.

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