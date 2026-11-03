تفتح هاتفك وتنسى ماذا تريد؟ هذا ما عليك معرفته

وأوضحت الأبحاث أن الانتباه يؤدي دوراً أساسياً في تكوين الذكريات واسترجاع المعلومات، فيما تجعل المتكررة من الصعب التركيز على المهمة الأساسية وتذكّرها.

وبحسب المعهد الوطني الأميركي للشيخوخة، فإن تعلّم مهارات وممارسة الأنشطة الذهنية، مثل وتعلّم اللغات والألعاب التي تتطلّب التخطيط، قد يساعدان في دعم الصحة المعرفية.

كما ينصح الخبراء بإيقاف الإشعارات غير الضرورية، وتخصيص وقت لمهمة واحدة بعيداً عن الهاتف، إلى جانب الحصول على ساعات نوم كافية، نظراً إلى دور النوم في تعزيز التركيز وتثبيت الذكريات.

وأشارت أبحاث أيضاً إلى فاعلية تقنية «قصر الذاكرة»، التي تعتمد على ربط المعلومات بأماكن مألوفة لتسهيل حفظها واسترجاعها.

وأكد التقرير أن النسيان العابر لا يعني بالضرورة وجود مشكلة صحية، لكن تكراره بصورة متزايدة أو تأثيره في الأنشطة اليومية قد يستدعي استشارة الطبيب، خصوصاً أن مشكلات الذاكرة قد ترتبط أيضاً بالقلق وقلة النوم وبعض الأدوية.