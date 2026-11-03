عاجل
الخارجية القطرية: لا نزال نأمل في وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لمفاوضات مستقبلية
الخارجية القطرية: لا نزال نأمل في وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لمفاوضات مستقبلية
الخارجية القطرية: الطرفان يراجعان المقترحات التي قدمناها
الخارجية القطرية: الطرفان يراجعان المقترحات التي قدمناها
الخارجية القطرية: وفدنا إلى طهران عاد إلى الدوحة والمباحثات مستمرة
الخارجية القطرية: وفدنا إلى طهران عاد إلى الدوحة والمباحثات مستمرة
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
25 o
AlJadeedTv
البقاع
18 o
AlJadeedTv
الجنوب
25 o
AlJadeedTv
الشمال
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
22 o
AlJadeedTv
كسروان
24 o
AlJadeedTv
متن
24 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
Language
English
AlJadeed
AlJadeed
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تفتح هاتفك وتنسى ماذا تريد؟ هذا ما عليك معرفته
تفتح هاتفك وتنسى ماذا تريد؟ هذا ما عليك معرفته
A-
A+

تفتح هاتفك وتنسى ماذا تريد؟ هذا ما عليك معرفته

منوعات

2026-11-03 | 03:32
تفتح هاتفك وتنسى ماذا تريد؟ هذا ما عليك معرفته
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تفتح هاتفك وتنسى ماذا تريد؟ هذا ما عليك معرفته

كشفت أبحاث علمية أن نسيان السبب الذي دفعنا إلى فتح الهاتف قد لا يكون مرتبطاً بضعف الذاكرة بقدر ما يرتبط بتشتّت الانتباه، نتيجة التنقّل المستمر بين الرسائل والتطبيقات ومقاطع الفيديو.

وأوضحت الأبحاث أن الانتباه يؤدي دوراً أساسياً في تكوين الذكريات واسترجاع المعلومات، فيما تجعل المقاطعات المتكررة من الصعب التركيز على المهمة الأساسية وتذكّرها.

وبحسب المعهد الوطني الأميركي للشيخوخة، فإن تعلّم مهارات جديدة وممارسة الأنشطة الذهنية، مثل القراءة وتعلّم اللغات والألعاب التي تتطلّب التخطيط، قد يساعدان في دعم الصحة المعرفية.

كما ينصح الخبراء بإيقاف الإشعارات غير الضرورية، وتخصيص وقت لمهمة واحدة بعيداً عن الهاتف، إلى جانب الحصول على ساعات نوم كافية، نظراً إلى دور النوم في تعزيز التركيز وتثبيت الذكريات.

وأشارت أبحاث أيضاً إلى فاعلية تقنية «قصر الذاكرة»، التي تعتمد على ربط المعلومات بأماكن مألوفة لتسهيل حفظها واسترجاعها.

وأكد التقرير أن النسيان العابر لا يعني بالضرورة وجود مشكلة صحية، لكن تكراره بصورة متزايدة أو تأثيره في الأنشطة اليومية قد يستدعي استشارة الطبيب، خصوصاً أن مشكلات الذاكرة قد ترتبط أيضاً بالقلق وقلة النوم وبعض الأدوية.

اقرأ ايضا في منوعات

خطر خفيّ يهدّد الانتخابات الأميركية.. ما القصة؟
05:58

خطر خفيّ يهدّد الانتخابات الأميركية.. ما القصة؟

مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقرّرة في الثالث من تشرين الثاني، تتزايد التحذيرات من مخاطر الاعتماد على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على المعلومات الانتخابية، وسط مخاوف من انتشار معلومات خاطئة واستغلال هذه الأدوات في حملات تضليل وتأثير أجنبية.

05:58

خطر خفيّ يهدّد الانتخابات الأميركية.. ما القصة؟

مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقرّرة في الثالث من تشرين الثاني، تتزايد التحذيرات من مخاطر الاعتماد على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على المعلومات الانتخابية، وسط مخاوف من انتشار معلومات خاطئة واستغلال هذه الأدوات في حملات تضليل وتأثير أجنبية.

سمعت نصائحه فتوفيت.. "شات جي بي تي" أمام القضاء!
2026-10-31

سمعت نصائحه فتوفيت.. "شات جي بي تي" أمام القضاء!


تواجه شركة «أوبن إيه آي» دعوى قضائية رفعها والدا شابة صينية تبلغ 31 عاماً، بعد وفاتها إثر خفض جرعات دواء الصرع بناءً على نصائح قدمها لها روبوت «شات جي بي تي»، وفق ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز».

2026-10-31

سمعت نصائحه فتوفيت.. "شات جي بي تي" أمام القضاء!


تواجه شركة «أوبن إيه آي» دعوى قضائية رفعها والدا شابة صينية تبلغ 31 عاماً، بعد وفاتها إثر خفض جرعات دواء الصرع بناءً على نصائح قدمها لها روبوت «شات جي بي تي»، وفق ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز».

5 عادات صباحية تؤثر على قلبك.. هل تمارسها؟
Play
2026-10-31

5 عادات صباحية تؤثر على قلبك.. هل تمارسها؟

قد تؤثر عاداتك في الساعات الأولى بعد الاستيقاظ في صحة قلبك على المدى الطويل، من اختيار مشروب الصباح إلى طريقة التعامل مع ضغوط اليوم. ويقول الدكتور سانجاي بهوجراج، طبيب القلب الذي يمتلك خبرة تتجاوز 20 عاماً، إنه يتجنب خمس عادات صباحية، ويركز بدلاً منها على الترطيب والطعام المتوازن وبدء اليوم بهدوء.

2026-10-31

5 عادات صباحية تؤثر على قلبك.. هل تمارسها؟

قد تؤثر عاداتك في الساعات الأولى بعد الاستيقاظ في صحة قلبك على المدى الطويل، من اختيار مشروب الصباح إلى طريقة التعامل مع ضغوط اليوم. ويقول الدكتور سانجاي بهوجراج، طبيب القلب الذي يمتلك خبرة تتجاوز 20 عاماً، إنه يتجنب خمس عادات صباحية، ويركز بدلاً منها على الترطيب والطعام المتوازن وبدء اليوم بهدوء.

اخترنا لكم
خطر خفيّ يهدّد الانتخابات الأميركية.. ما القصة؟
05:58
سمعت نصائحه فتوفيت.. "شات جي بي تي" أمام القضاء!
2026-10-31
5 عادات صباحية تؤثر على قلبك.. هل تمارسها؟
2026-10-31
سر غذائي جديد لدعم صحة الدماغ.. ماذا يقول العلم؟
2026-10-31

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026