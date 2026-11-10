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حقن التنحيف قد تسلبكم نعمة البصر.. تحذير من إدارة الغذاء والدواء!
حقن التنحيف قد تسلبكم نعمة البصر.. تحذير من إدارة الغذاء والدواء!
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حقن التنحيف قد تسلبكم نعمة البصر.. تحذير من إدارة الغذاء والدواء!

منوعات

2026-11-10 | 04:58
حقن التنحيف قد تسلبكم نعمة البصر.. تحذير من إدارة الغذاء والدواء!
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Aljadeed
حقن التنحيف قد تسلبكم نعمة البصر.. تحذير من إدارة الغذاء والدواء!

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في بيان يتناول السلامة الدوائية من احتمال زيادة خطر الإصابة باعتلال العصب البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني (NAION) المرتبط باستخدام أدوية تنتمي إلى فئة محفزات مستقبلات «جي إل بي-1» (GLP-1)، المستخدمة لعلاج السكري وإنقاص الوزن.

وألزمت الهيئة الشركات المصنعة بإضافة تحذيرات بشأن هذا الخطر المحتمل إلى قسم " التحذيرات والاحتياطات" في النشرات الدوائية لعقاقير تشمل "مونجارو" و"زيباوند"، و"أوزمبيك" و"ويغوفي".

وقالت الهيئة إنها استندت في تقييمها إلى بيانات التجارب السريرية والدراسات على الحيوانات، إضافة إلى بيانات ما بعد تسويق الأدوية، بما فيها الدراسات الرصدية وتقارير الحالات.

ويُعد اعتلال العصب البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني من الأسباب الشائعة لفقدان البصر المفاجئ وغير المصحوب بألم، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى ضعف دائم في الرؤية، نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى الجزء الأمامي من العصب البصري.

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