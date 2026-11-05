خطوة باتجاه الذكاء الاصطناعي.. ممنوع في المدارس؟

أعلنت شركة غوغل أنها ستوقف تفعيل أدوات الخاصة بها تلقائيا لطلاب المدارس، بعد تعرضها لانتقادات بسبب إتاحة هذه الميزات لهم، في وقت لا تزال فيه المدارس تبحث كيفية التعامل مع هذه التقنية الحديثة داخل الفصول الدراسية.

وتستخدم المدارس الأميركية على نطاق واسع تطبيقات غوغل، بما في ذلك "جيميل" و"دوكس" ومنصة "كلاسروم"، كما تعتمد أغلب المدارس الأميركية على حواسيب "كرومبوك" المحمولة منخفضة التكلفة التابعة لعملاق التكنولوجيا.



وبموجب التغييرات التي أعلنتها غوغل، سيُوقف تشغيل نموذج "جيميناي" للذكاء الاصطناعي، وكذلك ميزاته المدمجة في تطبيقي "نوتبوك" و"كلاسروم"، لدى طلاب المراحل الدراسية من الأطفال حتى الصف ، إلى أن يفعّلها مديرو المدارس.



وأبلغت غوغل وكالة "فرانس برس" أن "الضوابط الجديدة ستُطبق عالميا، بدءا من ، دون تحديد موعد لذلك حتى الآن، لكن المدارس لن تتمكن من توفير محرك بحث غوغل للطلاب من دون ميزات ".



رئيس غوغل لشؤون التعليم، كريس فيليبس، لصحيفة " تايمز"، إن "البحث والذكاء الاصطناعي متكاملان بشكل عميق"، موضحا أن "ميزات الذكاء الاصطناعي أصبحت مدمجة في محرك بحث الشركة".



وأضاف أنه "إذا حظرت إحدى المدارس استخدام الذكاء الاصطناعي، لن يتمكن الطلاب من الوصول إلى ، وسيظهر لهم إشعار من مدرستهم يفيد بعدم توفره".