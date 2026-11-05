عاجل
كتلة "حزب الله" عن شحنة ضهر البيدر: يجب إفساح المجال أمام المعالجات الوطنية الحكيمة ونستنكر كل المواقف السياسية التي تنكرت لحق اللبنانيين المقدس في الدفاع عن وطنهم ومقاومة اسرائيل
كتلة "حزب الله" عن شحنة ضهر البيدر: يجب إفساح المجال أمام المعالجات الوطنية الحكيمة ونستنكر كل المواقف السياسية التي تنكرت لحق اللبنانيين المقدس في الدفاع عن وطنهم ومقاومة اسرائيل
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
23 o
AlJadeedTv
البقاع
14 o
AlJadeedTv
الجنوب
22 o
AlJadeedTv
الشمال
22 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
18 o
AlJadeedTv
كسروان
21 o
AlJadeedTv
متن
21 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
Language
English
AlJadeed
AlJadeed
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
خطوة باتجاه الذكاء الاصطناعي.. ممنوع في المدارس؟
خطوة باتجاه الذكاء الاصطناعي.. ممنوع في المدارس؟
A-
A+

خطوة باتجاه الذكاء الاصطناعي.. ممنوع في المدارس؟

فن و منوعات

2026-11-05 | 07:02
خطوة باتجاه الذكاء الاصطناعي.. ممنوع في المدارس؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
خطوة باتجاه الذكاء الاصطناعي.. ممنوع في المدارس؟

أعلنت شركة غوغل أنها ستوقف تفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تلقائيا لطلاب المدارس، بعد تعرضها لانتقادات بسبب إتاحة هذه الميزات لهم، في وقت لا تزال فيه المدارس تبحث كيفية التعامل مع هذه التقنية الحديثة داخل الفصول الدراسية.

وتستخدم المدارس الأميركية على نطاق واسع تطبيقات غوغل، بما في ذلك "جيميل" و"دوكس" ومنصة "كلاسروم"، كما تعتمد أغلب المدارس الأميركية على حواسيب "كرومبوك" المحمولة منخفضة التكلفة التابعة لعملاق التكنولوجيا.

وبموجب التغييرات التي أعلنتها غوغل، سيُوقف تشغيل نموذج "جيميناي" للذكاء الاصطناعي، وكذلك ميزاته المدمجة في تطبيقي "نوتبوك" و"كلاسروم"، لدى طلاب المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، إلى أن يفعّلها مديرو المدارس.

وأبلغت غوغل وكالة "فرانس برس" أن "الضوابط الجديدة ستُطبق عالميا، بدءا من الولايات المتحدة، دون تحديد موعد لذلك حتى الآن، لكن المدارس لن تتمكن من توفير محرك بحث غوغل للطلاب من دون ميزات الذكاء الاصطناعي".

وقال نائب رئيس غوغل لشؤون التعليم، كريس فيليبس، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن "البحث والذكاء الاصطناعي متكاملان بشكل عميق"، موضحا أن "ميزات الذكاء الاصطناعي أصبحت مدمجة في محرك بحث الشركة".

وأضاف أنه "إذا حظرت إحدى المدارس استخدام الذكاء الاصطناعي، لن يتمكن الطلاب من الوصول إلى محرك البحث، وسيظهر لهم إشعار من مدرستهم يفيد بعدم توفره".

اقرأ ايضا في فن و منوعات

انغام تنفعل على مسرح حفلها لسبب غير متوقع.. ظهرت غاضبة بشدة ومعجب يقتحم المسرح
08:43

انغام تنفعل على مسرح حفلها لسبب غير متوقع.. ظهرت غاضبة بشدة ومعجب يقتحم المسرح

أحيت الفنانة المصرية أنغام أولى الحفلات الغنائية على المسرح الرئيسي لدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، في أمسية رفعت شعار «كامل العدد». ووقفت أنغام أمام جمهورها بمصاحبة أوركسترا كبيرة بقيادة المايسترو هاني فرحات، وقدّمت مجموعة من أغنياتها، في افتتاح الحفلات الغنائية على هذا المسرح.

08:43

انغام تنفعل على مسرح حفلها لسبب غير متوقع.. ظهرت غاضبة بشدة ومعجب يقتحم المسرح

أحيت الفنانة المصرية أنغام أولى الحفلات الغنائية على المسرح الرئيسي لدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، في أمسية رفعت شعار «كامل العدد». ووقفت أنغام أمام جمهورها بمصاحبة أوركسترا كبيرة بقيادة المايسترو هاني فرحات، وقدّمت مجموعة من أغنياتها، في افتتاح الحفلات الغنائية على هذا المسرح.

سر تكشفه كاريس بشار للمرة الأولى عن ابنها مجد وماذا عن ارتباطها من جديد؟
08:41

سر تكشفه كاريس بشار للمرة الأولى عن ابنها مجد وماذا عن ارتباطها من جديد؟

تصدرت الفنانة السورية كاريس بشار حديث الجمهور بعد تصريحاتها الأخيرة التي كشفت خلالها عن تفاصيل جديدة من حياتها الشخصية، متطرقة إلى علاقتها بابنها مجد، ورؤيتها للحب والارتباط.

08:41

سر تكشفه كاريس بشار للمرة الأولى عن ابنها مجد وماذا عن ارتباطها من جديد؟

تصدرت الفنانة السورية كاريس بشار حديث الجمهور بعد تصريحاتها الأخيرة التي كشفت خلالها عن تفاصيل جديدة من حياتها الشخصية، متطرقة إلى علاقتها بابنها مجد، ورؤيتها للحب والارتباط.

الشامي يوجّه رسالة إلى "كوكب الأرض".. والسبب "تعا"!
05:23

الشامي يوجّه رسالة إلى "كوكب الأرض".. والسبب "تعا"!

يواصل الفنان الشامي حصد نجاح أغنيته الجديدة «تعا»، التي استطاعت الوصول إلى المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجاً على يوتيوب.

05:23

الشامي يوجّه رسالة إلى "كوكب الأرض".. والسبب "تعا"!

يواصل الفنان الشامي حصد نجاح أغنيته الجديدة «تعا»، التي استطاعت الوصول إلى المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجاً على يوتيوب.

اخترنا لكم
انغام تنفعل على مسرح حفلها لسبب غير متوقع.. ظهرت غاضبة بشدة ومعجب يقتحم المسرح
08:43
سر تكشفه كاريس بشار للمرة الأولى عن ابنها مجد وماذا عن ارتباطها من جديد؟
08:41
الشامي يوجّه رسالة إلى "كوكب الأرض".. والسبب "تعا"!
05:23
نقيبي خط أحمر"… نجوم الفن ينتفضون دعماً لـ أشرف زكي بينهم شيماء سيف وماجد المصري وروجينا"
05:04

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026