بعد 20 عاما من الطلاق.. تركيان تجاوزا الـ90 يعودان إلى القفص الذهبي

قرر زوجان تركيان الزواج مجددا بعد نحو 20 عاما على انفصالهما، في قصة لافتة، إذ يبلغ الزوج محمد 92 عاما، فيما تبلغ الزوجة أمينة 93 عاما.



وبعد سنوات طويلة من الانفصال، قرر الزوجان العودة إلى الحياة الزوجية، فتقدما بطلب إلى بلدية أونيه التابعة لولاية أوردو شمالي ، لاستكمال إجراءات الزواج.



وعلى إثر ذلك، باشرت البلدية الإجراءات اللازمة واستكمال المعاملات الرسمية، قبل تنظيم حفل عقد القران في حديقة مكتب تسجيل الزيجات التابع لها.



كما رتبت البلدية نقل العروسين من منزلهما لاستكمال الإجراءات، التي شملت التصوير الفوتوغرافي وتقديم طلب الزواج والحصول على التقارير الطبية المطلوبة.



وتولى رئيس البلدية عقد قران الزوجين، بحضور والي المنطقة ومسؤولة الحي الذي يقيم فيه العروسان، بصفتهما شاهدين على الزواج.



وقال رئيس البلدية إن الجميع يشاركون في ذكرى لا تُنسى، مشيرا إلى أن أمينة ومحمد جمعتهما حياة مشتركة استمرت نحو نصف قرن، قبل أن يقررا، من الانفصال، العودة مجددا إلى عش الزوجية.



وأضاف أن الحياة قد تقود الناس أحيانا إلى طرق مختلفة، لكن قيمة الحب والذكريات والسنوات المشتركة لا تزول، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الزواج مثالا جميلا على الوفاء واستكمال رحلة الحياة معا.