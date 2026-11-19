بعد التوقف عن حقن "مونجارو".. ماذا سيحصل؟

لا تقتصر التساؤلات بشأن الآثار الجانبية لأدوية إنقاص الوزن والسكري على تأثيرها في الجسم، إذ تشير حالتان طبيتان حديثتان إلى احتمال ارتباط التوقف المفاجئ عن بعض هذه العلاجات بظهور أعراض نفسية حادة، تشمل الهوس والهلوسة.





وسلطت دراسة منشورة في مجلة "The Primary Care Companion for CNS Disorders" الضوء على حالتين لرجلين ظهرت عليهما اضطرابات نفسية بعد التوقف عن استخدام تيرزيباتيد، المعروف تجارياً "مونجارو" و"زيباوند".



هل يؤدي وقف مونجارو إلى الهلوسة؟

الحالة الأولى لرجل يبلغ 61 عاماً، نُقل إلى المستشفى في تشرين الأول 2025 بعد إصابته بارتباك متزايد وسلوك غير منتظم. وأفاد بتدهور حالته المزاجية وتفاقم الاكتئاب، إلى جانب الشعور بالارتياب وسماع ورؤية أشياء غير موجودة.



كما ظهرت عليه أعراض نادرة تُعرف باسم "متلازمة كوتار"، وهي اضطراب نفسي يعتقد المصاب خلاله أنه ميت أو أن أجزاء من جسده مفقودة أو لم تعد تعمل. وكان الرجل قد توقف عن استخدام تيرزيباتيد في آب 2025 بسبب معاناته الغثيان.



فقد 45 كيلوغراماً.. ثم أصيب بنوبة هوس

أما الحالة الثانية، فتتعلق برجل يبلغ 52 عاماً، دخل المستشفى في الشهر نفسه بعد ظهور تغيرات حادة في سلوكه ومزاجه، وشخّص الأطباء حالته بأنها نوبة هوس. وشملت الأعراض الإفراط في الكلام، وتشتت الأفكار، والشعور بالعظمة، والاندفاعية وسرعة الانفعال.



وكان الرجل قد توقف عن استخدام تيرزيباتيد قبل شهر من دخوله المستشفى، بعدما فقد نحو 45 كيلوغراماً خلال ستة أشهر.

لكن حالته تضمنت عوامل أخرى قد تكون أسهمت في ظهور الأعراض، أبرزها زيادة تعاطي القنب وانخفاض مستوى فيتامين "ب12"، وهو ما يجعل تحديد السبب المباشر أمراً معقداً.



هل توجد علاقة بين التوقف عن الدواء والاضطرابات النفسية؟

لا تثبت الحالتان أن وقف تيرزيباتيد يسبب الهوس أو الذهان، لكن الباحثين يرون أن التوقيت يستحق مزيداً من الدراسة، خصوصاً لدى الأشخاص الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية أو الذين يعانون نقصاً غذائياً.



وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن التوقف عن أدوية GLP-1 قد يكون أحد العوامل المساهمة في ظهور أعراض نفسية حادة لدى فئة محددة من المرضى، وليس بالضرورة السبب الوحيد.



كما أن وجود تاريخ سابق من الاكتئاب والقلق لدى المريضين قد يكون عاملاً إضافياً يستحق الانتباه.



أدوية التنحيف وتأثيرات الدماغ

ليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها تساؤلات بشأن التأثيرات النفسية لأدوية GLP-1، إذ تشير أبحاث سابقة إلى وجود مستقبلات لهذه الأدوية في الدماغ، وقدرتها على عبور الحاجز الدموي الدماغي.



وسبق أن رصدت قاعدة بيانات أوروبية 481 بلاغاً عن أحداث نفسية مرتبطة باستخدام سيماغلوتيد وليراغلوتيد وتيرزيباتيد، إلا أن هذه البلاغات لا تثبت وجود علاقة سببية، ولا تعني أن هذه الأعراض شائعة بين المستخدمين.



تحذير للأطباء والمرضى

وحذر الباحثون من أن التداعيات النفسية للتوقف عن أدوية GLP-1 لا تزال غير مفهومة بصورة كافية، داعين الأطباء إلى الانتباه لأي تغيرات نفسية قد تظهر بعد تعديل العلاج أو إيقافه.



وتؤكد الحالتان أهمية عدم إيقاف هذه الأدوية أو تغيير جرعاتها دون استشارة الطبيب، مع ضرورة طلب المساعدة الطبية عند ظهور أعراض نفسية غير معتادة.