وقال المدير التقني للشركة، توماس كينغ، إن ملايين اللاعبين يمكنهم بدء تحميل اللعبة بنقرة واحدة، لكن ذلك يتطلّب من البنية التحتية الرقمية نقل كميات هائلة من البيانات بشكل موثوق، مشيرًا إلى أن إطلاق اللعبة يعكس التأثير المتزايد للأحداث الرقمية الكبرى على شبكات الإنترنت العالمية.

وبحسب الشركة، ارتفعت حركة نقل البيانات بالتزامن مع إطلاق اللعبة بنسبة 25% مقارنة بأسبوع عادي في بداية العام.

وللمقارنة، بلغ أعلى معدل عالمي لنقل البيانات عبر شبكة الشركة خلال عام 2025 نحو 26.99 تيرابت في الثانية، وهو ما يعادل نقل نحو 5 مليارات صورة ملتقطة بالهواتف الذكية في .

وتتوفر لعبة "GTA 6" على جهازي "بلاي ستيشن 5" و"إكس بوكس سيريز إكس وإس"، وتقدّم تجربة عالم مفتوح تتيح للاعبين التنقّل بحرية وتنفيذ مهام متنوعة في عالم افتراضي مستوحى من الجريمة والمغامرات.