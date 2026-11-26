وكشف الشخص أنّه تمكّن من استغلال ثغرة باستخدام بيانات تسجيل الدخول الخاصة بموظف سابق في شركة دنماركية صغيرة، في ظل غياب إجراءات حماية إضافية، بينها التحقق عبر خطوتين.

وبحسب الصحيفة، أجرى المخترق أكثر من 14.9 مليون عملية استعلام في قاعدة البيانات على مدى عشرة أيام، وتمكّن من الحصول على معلومات شخصية تشمل الأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد والنوع الاجتماعي والحالة الاجتماعية وتواريخ آخر انتقال للسكن.

ورغم احتفاظه بالبيانات، أكد أنّه لا يعرف كيف سيستخدمها، مشيراً إلى أنّه لا يعتزم بيعها أو الكشف عنها.

وكانت وكالة الأمن المدني الدنماركية قد رفعت، في أيلول الماضي، مستوى التهديد المرتبط بالهجمات الإلكترونية إلى «مرتفع»، في ظل تزايد الهجمات التي استهدفت، بشكل خاص، أنظمة التبريد في متاجر كبرى.

كما شهدت سلسلة بلاغات كاذبة عن وجود قنابل في مدارس وطائرات، وسط فرضيات بأنّ هذه الحوادث قد تكون جزءاً من «حرب هجينة»، إلا أنّ هذه الفرضيات لم تتأكد بسبب نقص الأدلة.