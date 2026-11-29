ثانوية مار يوسف – زحلة تناقش مفهوم القوة وSVA يحصد اللقب

نظّمت ثانوية مار يوسف للراهبات الأنطونيات كسارة - زحلة مساء الجمعة 27 تشرين الثاني 2026 أمسية " تحت عنوان "القوة" بمشاركة الطلاب والضيوف الرسميين والأهل والأساتذة وحضور شخصيّات تربوية وإعلامية.



بدأت السهرة بالنشيد الوطني اللبناني، وكلمة لرئيسة المدرسة الأم رولا كرم شددت خلالها على أهمية الفكر والحوار لدى جيل الذي هو مدعو إلى عالم الفكر الحر بمسؤولية والتزام وأمانة وأدار الحوار الدكتور جورج حرب الذي افتتح الأمسية وقدّم موضوعها ومحاورها وإشكالياتها ثم عرّف بالضيوف المشاركين الذين تولّى كل منهم مساندة أحد الصفوف إلى جانب الاساتذة المرافقين.

فشارك المطران عصام درويش والدكتور سهيل رعد مع الصف SVBبالدفاع عن قوة الدين والنائب ميشال ضاهر والدكتور عبدالله فيكاني مع الصف SEبالدفاع عن قوة الاقتصاد والدكتور روني خليل والدكتورة كلود مسلّم والاستاذ ناصيف كلش مع الصف SGبالدفاع عن قوة العسكر والإعلامي بسام أبو زيد والأستاذ خليل المر مع الصف LH بالدفاع عن قوة السياسة والشاعر نزار فرنسيس والدكتور سامر بالش مع الصف SVA بالدفاع عن قوة الفكر والابداع بالإضافة إلى مشاركة ثلة من أساتذة المدرسة والقدامى والأهالي والضيوف كل صف في الدفاع عن فكرته.

توزّع البرنامج على خمس جولات خصّصت الجولتان الأولى والثانية لعروض الطلاب المنتخبين من الصفوف وتناولت المداخلات المحاور المختلفة لمفهوم القوة وتخللت الجولتين فقرتان فنيتان قدّمهما الصفان SVA وLH.

وفي الجولة الثالثة، انتقل الحوار إلى نقاش مباشر بين الطلاب المنتخبين والطلاب المساندين والضيوف الرسميين، تلتها فقرة فنية قدّمها الصف SE أما الجولة الرابعة فشهدت حواراً شارك فيه الأهل والأساتذة المرافقون والضيوف الرسميون قبل أن ينضم الطلاب إلى النقاش واختُتمت بفقرة فنية قدّمها الصفSVB .

وفي الجولة الخامسة فُتح الحوار أمام الطلاب المنتخبين والطلاب المساندين والأساتذة والضيوف الرسميين والأهل وسائر الراغبين في المشاركة، لتُختتم الجولات بفقرة فنية قدّمها الصف SG .

ترأست لجنة التحكيم الدكتورة سكارليت صرّاف وضمّت في عضويتها الدكتور مارك الرياشي والدكتور نبيل الخوري والدكتور داليدا بيطار وفي ختام الحوار ألقت رئيسة اللجنة تناولت فيها مستوى المشاركات وأهمية المبادرة ودورها في تشجيع الطلاب على التفكير والنقاش والتعبير عن آرائهم وأُعلنت النتائج وفاز بميداليات التميّز الطالب شربل صغبين من SG عن الموهبة الفنية والطالبة كريستي كفوري من svb عن فئة قوة الخطابة والطالب اليكس قسيس من SE عن قوة الشخصية والطالب سليمان من LH عن قوة الفكرة الفلسفية وسُلّمت شهادات تكريمية إلى الضيوف الرسميين وأعضاء لجنة التحكيم تقديراً لمشاركتهم ومساهمتهم في إنجاح الأمسية وفاز الصف SVA مع الشاعر نزار فرنسيس بالمرتبة الأولى وتسلم الكأس تقديراً لفوزه في المنافسة من الأم رولا كرم.

وفي لفتة تقديرية كرّمت رئيسة المدرسة الدكتور جورج حرب مدير الحوار وقدّمت له درعاً تكريمية تقديراً لجهوده في إدارة هذه المبادرة ومواكبة فقراتها واختُتمت الأمسية بأجواء ثقافية في تجربة جمعت بين الحوار الفكري والمشاركة الطلابية وأتاحت للطلاب مساحةً لعرض أفكارهم ومناقشة قضايا القوة وأبعادها في والعالم.