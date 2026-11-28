وشملت الدراسة أكثر من 12 ألف مشارك، واعتمد الباحثون على أجهزة قابلة للارتداء لقياس مدة النوم وانتظامه.
وتنسجم النتائج مع تحليل سابق للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أظهر أن 35% ممن تقل دخولهم عن خط الفقر الفيدرالي
ينامون أقل من ست ساعات ليلاً، مقابل 27% ممن تتجاوز دخول أسرهم ثلاثة أضعاف هذا الخط.
وبحسب خبراء تحدثوا إلى صحيفة "واشنطن بوست
"، قد تسهم الضغوط المالية وعدم انتظام ساعات العمل والضجيج في صعوبة الحصول على نوم كافٍ.
وأشارت داينا جونسون
، إحدى مؤلفات الدراسة، إلى أن "سوء النوم يرتبط بارتفاع ضغط الدم
والسكري والسمنة وتدهور صحة القلب والأوعية الدموية".