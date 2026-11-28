ما علاقة الفقر بالنوم؟

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة " نتورك أوبن" الأميركية، أن "الأشخاص الأكثر استقراراً من الناحية الاقتصادية ينامون ساعات أطول، وأن مدة نومهم تتفاوت بدرجة أقل من ليلة إلى أخرى".





وشملت الدراسة أكثر من 12 ألف مشارك، واعتمد الباحثون على أجهزة قابلة للارتداء لقياس مدة النوم وانتظامه.



وتنسجم النتائج مع تحليل سابق للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أظهر أن 35% ممن تقل دخولهم عن خط الفقر ينامون أقل من ست ساعات ليلاً، مقابل 27% ممن تتجاوز دخول أسرهم ثلاثة أضعاف هذا الخط.



وبحسب خبراء تحدثوا إلى صحيفة " "، قد تسهم الضغوط المالية وعدم انتظام ساعات العمل والضجيج في صعوبة الحصول على نوم كافٍ.



وأشارت داينا ، إحدى مؤلفات الدراسة، إلى أن "سوء النوم يرتبط بارتفاع ضغط والسكري والسمنة وتدهور صحة القلب والأوعية الدموية".