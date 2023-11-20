لقاء بين محمد رمضان واحلام في الرياض.. هكذا وصفته

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
حل مايك فغالي، ضيفا في "بودكاست عالجديد، مع الإعلامية ياسمين بوذياب، في حلقة مليئة بالتوقعات المثيرة.
استضافت الإعلامية ياسمين بوذياب، في "بودكاست عالجديد، مايك فغالي في حلقة مليئة بالتوقعات المثيرة.
فرضت على المغنية الكولومبية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا، غرامة مالية بمبلغ 6.4 مليون جنيه إسترليني كجزء من صفقة مع السلطات الإسبانية، لتجنب عقوبة السجن ومحاكمة الاحتيال الضريبي.