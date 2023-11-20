لقاء بين محمد رمضان واحلام في الرياض.. هكذا وصفته

أشادت الفنانة الإماراتية أحلام بالفنان المصري محمد رمضان، واصفة إياه بـ"الجوكر".

وفي التفاصيل، جاء ذلك بعد أن نشر محمد رمضان مقطع فيديو جمعه بأحلام على حسابه عبر إنستغرام، ووصفها بالملكة، معتبرا أنها مصدر الثقة لكل إنسان يتواجد إلى جانبها.

لترد أحلام معربة عن إعجابها بشخصية الفنان المصري، وقالت: "أنا بقول عنك إنك الجوكر، تنجح في أي مكان تتواجد فيه. تابع مسيرتك يا حبيبي".

وأرفق محمد رمضان الفيديو: "أحلام صاحبة أنقى القلوب وأحلى الأصوات العربية.. ليلة رائعة مليانة بالمحبة والطاقة الحلوة".