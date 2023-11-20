ابنة عباس النوري تنفصل رسميا عن زوجها وهذا ما تمنته

كشفت أخصائية التغذية رنيم النوري، ابنة الفنان السوري عباس النوري، انفصالها عن زوجها المخرج خالد عثمان؛ مؤكدة أن الأمر تم بكل ود ومحبة، وأنهما سيبقيان صديقين عزيزين.

وفي التفاصيل، أكدت رنيم النوري أن انفصالها عن زوجها المخرج خالد عثمان، تم بكل هدوء، وأن خالد سيبقى صديقاً عزيزاً ووالد أطفالهما الأربعة.

وقالت رنيم من خلال تعليق نشرته عبْر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أصدقائي و أعزائي، بدي قلكن شي.. أحياناً الحياة بتاخدنا بطرقات جديدة ومختلفة وغير متوقَّعة، بتكون عم تخطط وتبني بشي، لكن بيكون مكتبلك شي تاني، وعسى دائماً يكون خير، وهاد لي صار معنا أنا وخالد الحياة أخدت كل حدا فينا لطريق مختلف عن التاني، وصار صعب نضل سوا كزوجين؛ لذلك قررنا إنو الانفصال هو الأسلم لنحافظ على علاقة فيها ود واحترام لعشرة العمر ولولادنا ولآلنا.. أنا وخالد انفصلنا كزوجين، لكن نحن أم وأب لأجمل أطفال بالعالم، خالد صديق ورفيق عزيز بتمنالو كل الخير والسعادة والتوفيق بحياته".