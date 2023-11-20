نجم شهير يهاجم ياسمين صبري: جمالها غلب موهبتها

تحدث الممثل المصري جميل برسوم، خلال حلوله ضيفًا في برنامج "تفاصيل" عن تمثيل الفنانة المصرية ياسمين صبري.

وفي التفاصيل، أكد جميل أن جمال ياسمين أقوى من موهبتها، إذ يرى المرء جمالها ثم يلتفت إلى موهبتها، كما رفض مقرنتها بالفنانة حنان مطاوع.

وقال الممثل المصري جميل برسوم، الذي شارك ياسمين في مسلسل "حكايتي"، أن جمال ياسمين سلاح ذو حدين، مُضيفًا: "لأني بعد ما أشبع منك كحلاوة.. عاوز أشوف موهبة فالخطورة تكمن هنا، لو الموهبة مش قد الجمال يبقى هنشوف صورة واحدة حلوة وخلاص يعني قالت زي ما قالتش، لكن لو ممثلة يبقى الجمال والشكل والموهبة حاجه حلوة".

