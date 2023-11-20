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شاكيرا تنجو من السجن وهذا هو المبلغ الذي دفعته
شاكيرا تنجو من السجن وهذا هو المبلغ الذي دفعته
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شاكيرا تنجو من السجن وهذا هو المبلغ الذي دفعته

فن

2023-11-20 | 09:21
شاكيرا تنجو من السجن وهذا هو المبلغ الذي دفعته
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Aljadeed
شاكيرا تنجو من السجن وهذا هو المبلغ الذي دفعته

فرضت على المغنية الكولومبية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا، غرامة مالية بمبلغ 6.4 مليون جنيه إسترليني كجزء من صفقة مع السلطات الإسبانية، لتجنب عقوبة السجن ومحاكمة الاحتيال الضريبي.

وفي التفاصيل، وصلت النجمة العالمية إلى محكمة برشلونة في وقت مبكر من اليوم الاثنين، لحضور اليوم الأول من محاكمتها بتهمة الاحتيال على الدولة الإسبانية بمبلغ 14.5 مليون يورو (12.5 مليون 
وفي بيان لها عقب المحاكمة، أصرت على أنها بريئة لكنها قالت إنها اتخذت قرارًا بإنقاذ أطفالها من "رؤية والدتهم تضحي بصحتها".
وقالت: "أنا معجبة بشدة بأولئك الذين يحاربون الظلم حتى النهاية، ولكن بالنسبة لي، الفوز الحقيقي اليوم هو الحفاظ على وقتي لأطفالي وحياتي المهنية
وأضافت شاكيرا ملكة البوب اللاتينية: "أحتاج إلى تجاوز التوتر والخسارة العاطفية التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، والتركيز على الأشياء التي أحبها وعلى الفرص القادمة في مسيرتي المهنية، بما فيها جولتي العالمية القادمة وألبومي الجديد".".

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