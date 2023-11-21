ياسين بونو يحقق حلم طفل فلسطيني بُترت قدمه وهذا ما وعده به

وفي التفاصيل، فاجأ ياسين الطفل بمكالمة فيديو لتحقيق حلمه قام أحد الشبان بالتواصل معه لتحقيق حلم عاصف، وقال في بداية الفيديو: "الطفل عاصف كان حلمه إنه يجري مكالمة مع لاعب كرة القدم والحارس ياسين بونو اليوم رح يتحقق حلم عاصف".

في البداية، تساءل الصغير ما اذا كان بونو يتكلم اللغة العربية، قائلًا: "كيف حالك ياسين؟"، فرد ياسين ليسأل الصغير عن حاله، ليجيب: "الحمد الله أحسن، والله أنا بحبك، والله إنت قدوة بالنسبة إلي، نفسي أشوفك يا ياسين.. حلمي إني أشوفك".

ووعد بونو مشجعه بأنه سيلتقي به في أقرب فرصة، ليتساءل الطفل عن الموعد، ليجيبه "قريبًا".

وفي نهاية الفيديو، قال الصغير بسعادة غامرة: "حققت حلم من أحلامي إني أكلم ياسين بونو، أقسم بالله منصدم"، ثم بعد إنهائه هذه الجملة يدخل في موجة من البكاء.