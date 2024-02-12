إلغاء حفل روبي في لبنان وهذا ما تم كشفه

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن ضعف الإقبال على شراء التذاكر كان السبب الأبرز لإلغاء الحفل، الا ان مصادر خاصة نفت لموقع "فوشيا" السبب جملةً وتفصيلا، مؤكدة أن الجمهور اللبناني متشوق للقاء روبي، لكن أسباب خارجة عن إرادة الجهة المنظمة حالت دون إقامة السهرة الغنائية المنتظرة في موعدها المحدد الذي كان في الـ17 من شهر شباط الحالي.وأكدت المصادر أنه جرى الاتفاق منذ عشرة أيام تقريباً على قرار إلغاء الحفل، وتحديد موعد جديد له في وقت لاحق، مشيرة إلى أنه عند اتخاذ قرار التأجيل كانت وصلت الحجوزات لنحو 600 شخص، وكان من المتوقع وصولها لألف شخص يوم إقامة الحفل، وهو العدد المخصص لمقاعد السهرة الغنائية.