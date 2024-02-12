شاب يستعين بـ مروان خوري ليطلب يد حبيبته على المسرح في حفل عيد الحب

وقدم مروان خوري في الحفل باقة من اجمل اغنياته الجديدة والقديمة، التي تنوعت بين الرومنسية والحماسية، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي راح يردد كلمات اغنياته التي حفظها عن ظهر قلب.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي سيطرت على الحفل، اذ كان لافتا انتشار مقطع فيديو يظهر شابا يُدعى رامي درغام، تقدم بطلب يد حبيبته على المسرح امام الجميع، مستعينا بالفنان مروان خوري الذي كان شاهدا على هذه اللحظة المميزة، ومتمنيا له ولحبيبته حياة مليئة بالحب سويا.وفي التفاصيل، فبعد أن انتهى الفنان مروان خوري من تقديم أغنيته "قلبي دق"، خلال الحفل، توجه إلى الجمهور بالقول: "الليلة لدينا مفاجأة حلوة.. نطلب من الشابة ليا التقدم إلى المسرح"، لتُفاجأ بحبيبها رامي الذي تقدم لخطبتها أمام الجمهور، ومعه باقة ورد وخاتم الزواج، فيما وجه حديثه لها قائلا: "هل تقبلين الزواج بي؟" ليعلو بعد ذلك التصفيق احتفاء بموافقة ليا على عرض الزواج، فعلق مروان خوري ممازحاً: "الليلة ليلتك.. إن شاء الله نحضر العرس".