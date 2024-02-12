ما هو مصير ابنتي شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لـ حسام حبيب؟

تصدر خبر عودة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لطليقها الفنان حسام حبيب، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واثار ضجة واسعة خصوصاً بعد أن رفض الطرفين تأكيد أو نفي خبر العودة.



وعلم موقع "فوشيا" من مصادر مقربة من الطرفين، أن والد بنات شيرين عبد الوهاب، الموزع الموسيقي المصري محمد مصطفى، قام بأخذ ابنيته هنا ومريم لكي يعيشان معه خلال تلك الفترة حتى تهدأ الأمور لدى والدتهم.

وأشارت مصادر لـ"فوشيا"، إلى أن حسام حبيب ظهر أكثر من مرة خلال الساعات الماضية مع شيرين عبد الوهاب في منزلها في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، كما لفت مقربون من الطرفين إلى أنهما يرفضان إعلان عودتهما للحياة الزوجية من جديد، حتى لا يسخر منهما الجمهور.

