احدث ظهور لـ فادي ابراهيم من المستشفى.. هكذا بدا

نشر طبيب التجميل اللبناني، الدكتور هراتش زاغبازاريان، على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور ظهر فيها برفقة عدد من النجوم اللبنانيين، خلال زيارتهم للممثل اللبناني فادي إبراهيم الموجود في المستشفى حيث يتلقى العلاج، بعد بتر قدمه واصابع يده اليمنى.



وارفق طبيب التجميل هراتش الصور بالتعليق التالي: "زار وفد من أعضاء لجنة مهرجان الزمن الجميل الفنان اللبناني فادي إبراهيم في المستشفى حاملاً معه درعا تكريمياً لفنان أعطى الكثير، فكيف كانت ردة فعله وكيف شكر الوفد بكلمات مؤثرة، وما هي الرسالة التي وجهها الى جمهوره، وهل سيحضر المهرجان؟ الإجابة عن كل هذه الأسئلة ستكون في الحفل الذي يتم التحضير له، فكونوا على الموعد".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور، اذ عبروا عن حبهم الكبير لـ فادي إبراهيم، متمنيين له الشفاء العاجل وان يعود الى جمهوره الذي يحبه وينتظره بفارغ الصبر.