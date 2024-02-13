فنانة لبنانية تظهر ببطن منتفخ وتكشف عن حملها

وفي التفاصيل، نشرت مايا صورا وفيديوهات على حسابها الخاص عبر انستغرام، أطلت فيها بفستان أحمر اللون وذلك بمناسبة عيد الحب، كاشفة عن انتفاخ بطنها وانها حامل في الشهر الخامس بطفلة، وعلقت على الصور وقالت: "
قلوبنا ممتلئة بالامتنان لرسائلكم اللطيفة. بعد خمسة أشهر من إخفاء سرنا الصغير، نحن متحمسون للغاية وسعداء للغاية بمفاجأتنا الأحلى".
وتفاعل رواد مواثع التواصل الاجتماعي بشكل ملفت مع المنشور.
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A post shared by Maya Nehme (@maya_nehme)
A post shared by Maya Nehme (@maya_nehme)
ظهرت ميراي زوجة الفنان اللبناني وائل جسار، معه لأول مرة كموديل لفيديو كليب أغنية "كل وعد"، بـ "الذكرى الحلوة للتاريخ"، مؤكداً أن الأغنية رومانسية.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا نجمة تلفزيون الواقع ورائدة الاعمال كيم كارداشيان في ملعب Allegiant في لاس فيغاس .
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة رجل الأعمال السوري من أصل أرمني ناريغ ناربيكيان، خطيب الفنانة اللبنانية مع الرئيس اللبناني سعد الحريري.