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فنانة لبنانية تظهر ببطن منتفخ وتكشف عن حملها
فنانة لبنانية تظهر ببطن منتفخ وتكشف عن حملها
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فنانة لبنانية تظهر ببطن منتفخ وتكشف عن حملها

فن

2024-02-13 | 04:07
فنانة لبنانية تظهر ببطن منتفخ وتكشف عن حملها
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Aljadeed
فنانة لبنانية تظهر ببطن منتفخ وتكشف عن حملها

كشفت المغنية اللبنانية مايا نعمة حملها بطريقة مميزة برفقة زوجها المدرب الرياضي شربل ابو خطار.

وفي التفاصيل، نشرت مايا صورا وفيديوهات على حسابها الخاص عبر انستغرام، أطلت فيها بفستان أحمر اللون وذلك بمناسبة عيد الحب، كاشفة عن انتفاخ بطنها وانها حامل في الشهر الخامس بطفلة، وعلقت على الصور وقالت: "
قلوبنا ممتلئة بالامتنان لرسائلكم اللطيفة. بعد خمسة أشهر من إخفاء سرنا الصغير، نحن متحمسون للغاية وسعداء للغاية بمفاجأتنا الأحلى".

 وتفاعل رواد مواثع التواصل الاجتماعي بشكل ملفت مع المنشور.

 

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