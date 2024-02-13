وائل جسار يعلق على ظهور زوجته لأول مرة في كليباته: الأغنية بتحكي عن نفس قصتنا

وفي التفاصيل، طرح وائل أغنيته بالتزامن مع الاحتفالات بيوم الحب، وتتشابه قصتها مع القصة الحقيقية لعلاقتي العاطفية مع زوجتي، وهي من اقترحت المشاركة في التصوير.

وأضاف وائل جسار في تصريحات تلفزيونية عن تفاصيل كليبه الأخير كل وعد قائلًا: "فيديو كليب كل وعد، هو أغنية مصرية رومانسية، وأول تعاون مع زوجتي ميراي كموديل في الأغنية، حبينا تكون ذكرى حلوة".