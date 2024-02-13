وائل جسار يعلق على ظهور زوجته لأول مرة في كليباته: الأغنية بتحكي عن نفس قصتنا

وفي التفاصيل، طرح وائل أغنيته بالتزامن مع الاحتفالات بيوم الحب، وتتشابه قصتها مع القصة الحقيقية لعلاقتي العاطفية مع زوجتي، وهي من اقترحت المشاركة في التصوير.
وأضاف وائل جسار في تصريحات تلفزيونية عن تفاصيل كليبه الأخير كل وعد قائلًا: "فيديو كليب كل وعد، هو أغنية مصرية رومانسية، وأول تعاون مع زوجتي ميراي كموديل في الأغنية، حبينا تكون ذكرى حلوة".
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A post shared by Wael Jassar | وائل جسار (@waeljassarofficial)
A post shared by Wael Jassar | وائل جسار (@waeljassarofficial)
نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا صورا ومقاطع فيديو على حسابها عبر موقع "إنستغرام"، حيث ظهرت برفقة زوجها النجم اللبناني يوسف الخال وأولادهما، حيث كانوا يستمتعون بالثلوج بمنطقة "فاريا" في لبنان، والتي ترتفع عن سطح البحر حوالي 2300 متر.
انتشرت في الآونة الأخيرة أخباراً تفيد بأن االفنانة المصرية علا غانم قررت اعتزال التمثيل والهجرة إلى الولايات المتحدة الأميركية وذلك بعد أزمتها مع طليقها واتهمت علا زوجها السابق بالإستعانة بالبلطجية لسرقة مقتنياتها الذهبية والهواتف المحمولة وكل أغراضها.
أثار الفنان المصري حسام حبيب حالة من الجدل بين الجمهور، بعد الكشف عن أغنيته الجديدة “كدابة”، واللافت هو نشره صورة إعلان الأغنية على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، لكنه عاد وحذف الصورة.