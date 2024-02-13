بالفيديو- ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها جايدن على طريقتها الفخمة

وفي التفاصيل، نشرت ميريام فيديو على حسابها عبر انستغرام وثقت من خلاله الاحتفال بعيد ميلاد جايدن الثامن بحضور الأصدقاء والعائلة.
وعلقت ميريام على مقطع الفيديو بالقول: "من 8 سنين بلّشت غفّيك بين أيديي وحس بأسمى شعور بالدني. ينعاد عليك يا روح الماما".
وعمدت ميريام كالعادة على إخفاء وجه جايدن إضافة إلى وجه زوجها داني متري الذي كان حاضراً.
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A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)
A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)
نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا صورا ومقاطع فيديو على حسابها عبر موقع "إنستغرام"، حيث ظهرت برفقة زوجها النجم اللبناني يوسف الخال وأولادهما، حيث كانوا يستمتعون بالثلوج بمنطقة "فاريا" في لبنان، والتي ترتفع عن سطح البحر حوالي 2300 متر.
انتشرت في الآونة الأخيرة أخباراً تفيد بأن االفنانة المصرية علا غانم قررت اعتزال التمثيل والهجرة إلى الولايات المتحدة الأميركية وذلك بعد أزمتها مع طليقها واتهمت علا زوجها السابق بالإستعانة بالبلطجية لسرقة مقتنياتها الذهبية والهواتف المحمولة وكل أغراضها.
أثار الفنان المصري حسام حبيب حالة من الجدل بين الجمهور، بعد الكشف عن أغنيته الجديدة “كدابة”، واللافت هو نشره صورة إعلان الأغنية على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، لكنه عاد وحذف الصورة.