بالفيديو- ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها جايدن على طريقتها الفخمة

وفي التفاصيل، نشرت ميريام فيديو على حسابها عبر انستغرام وثقت من خلاله الاحتفال بعيد ميلاد جايدن الثامن بحضور الأصدقاء والعائلة.

وعلقت ميريام على مقطع الفيديو بالقول: "من 8 سنين بلّشت غفّيك بين أيديي وحس بأسمى شعور بالدني. ينعاد عليك يا روح الماما".

وعمدت ميريام كالعادة على إخفاء وجه جايدن إضافة إلى وجه زوجها داني متري الذي كان حاضراً.