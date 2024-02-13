حسام حبيب يثير الجدل بعد اصداره أغنية الجديدة بعنوان “كدابة”

على صعيد آخر، كانت قد إنتشرت في الأيام الأخيرة، أخبار تتحدث عن عودة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب إلى طليقها الفنان المصري حسام حبيب، بعد أشهر قليلة من إنفصالهما، كما أكدت الأخبار أن شيرين تستقر في الوقت الحالي في منزل حسام حبيب، وأنها لا ترغب في إعلان الأمر بالوقت الحالي.