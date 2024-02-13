حسام حبيب يثير الجدل بعد اصداره أغنية الجديدة بعنوان “كدابة”
أثار الفنان المصري حسام حبيب حالة من الجدل بين الجمهور، بعد الكشف عن أغنيته الجديدة “كدابة”، واللافت هو نشره صورة إعلان الأغنية على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، لكنه عاد وحذف الصورة.
على صعيد آخر، كانت قد إنتشرت في الأيام الأخيرة، أخبار تتحدث عن عودة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب إلى طليقها الفنان المصري حسام حبيب، بعد أشهر قليلة من إنفصالهما، كما أكدت الأخبار أن شيرين تستقر في الوقت الحالي في منزل حسام حبيب، وأنها لا ترغب في إعلان الأمر بالوقت الحالي.