علا غانم تحسم حقيقة اعتزالها التمثيل والهجرة إلى أميركا

أثار الفنان المصري حسام حبيب حالة من الجدل بين الجمهور، بعد الكشف عن أغنيته الجديدة “كدابة”، واللافت هو نشره صورة إعلان الأغنية على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، لكنه عاد وحذف الصورة.