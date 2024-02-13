علا غانم تحسم حقيقة اعتزالها التمثيل والهجرة إلى أميركا
انتشرت في الآونة الأخيرة أخباراً تفيد بأن االفنانة المصرية علا غانم قررت اعتزال التمثيل والهجرة إلى الولايات المتحدة الأميركية وذلك بعد أزمتها مع طليقها واتهمت علا زوجها السابق بالإستعانة بالبلطجية لسرقة مقتنياتها الذهبية والهواتف المحمولة وكل أغراضها.
وفي التفاصيل، نفت علا غانم خبر اعتزالها وسفرها مشيرة إلى أنها باقية في مصر وتحضر لعمل جديد ستبدأ بتصويره قريباً على فريق العمل ومؤكدة أنها لا تفك ر بهذا الاحتمال بالوقت الحالي وتركز على مسيرتهاوحياتها في بلدها وبين شعبها وأهل بلدها.