رابعة الزيات ضيفة شرف في مسلسل "نظرة حب".. هذا ما كشفته

وفي حديث لـ فوشيا، أعربت رابعة الزيات عن سعادتها بخطوتها الدرامية الأولى، وقالت إنها ستفاجئ الجمهور من خلال إطلالتها يوم غد الأربعاء في مسلسل "نظرة حب"، إذ ستكون ضيفة شرف ضمن حلقة واحدة من هذا العمل.وتابعت: "لا أعرض نفسي كممثلة في هذا العمل.. هي تجربة جميلة وأحببت كثيراً فكرة المشاركة في مسلسل من إنتاج شركة إيبلا للإنتاج الفني".هذا ورفضت رابعة الزيات الكشف عن تفاصيل الشخصية التي تجسدها، مكتفية بالقول: "سأطل بشخصية تشبهني إلى حد كبير، سواء من الناحية المهنية أو في الحياة اليومية.. تبقى كلمة الفصل للجمهور".