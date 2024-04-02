أول تعليق لـ سيرين عبد النور بعد وفاة والدتها وما قالته مبكي

وفي التفاصيل، نشرت سيرين عبد النور مجموعة صور على حسابها الرسمي عبر انستغرام، عبرت فيهم عن اشتياقها لوالدها وقالت: " ‎إمي من هلق اشتقتلك

‎حضورك كان بَرَكة بحياتي وحياة ولادي، وغيابك مبين من اول يوم مدمر لقلبي، كيف بدك ياني استوعب انك رحتي من حدي، بس شكراً انك تركتيلنا ذكرة حلوة انا واولادي، الى اللقاء يا حلوة الحلوات الى اللقاء يا إمي".