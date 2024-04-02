هذا ما قالتاه ماغي بو غصن واليسا في اليوم العالمي للتوحد

شو هوّي التوحد؟ ليش كل حالة بتختلف عن التانية؟ أسئلة كتيرة منطرحها بس الجواب واحد: التوحد متل البحر ما فينا نستكشفه الا ما نغوص فيه.. ونتعرف على خفاياه ومميّزاته.. وتنتعامل معه ويكون جزء من عالمنا اللي ضروري نتقبله، نحبه ونحضنه..



باليوم العالمي للتوحد ٢ نيسان، حملة الجمعية… pic.twitter.com/GccLRZ2dqb — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) April 2, 2024 البحر جزء أساسي من هالكوكب، كمان، الاشخاص يلي عندن توحد هني جزء من هالعالم الغني باختلافاته .. والاثنين ما فينا نفهمن الا ما نغوص بعمقن ونستكشفن. باليوم العالمي للتوحد وكل يوم كبر البحر منحبكن!@NACLebanon#لبنان_بيتوحد_حول_التوحد #AutismLove pic.twitter.com/a4uxqrZEEz — Elissa (@elissakh) April 2, 2024

وارفقت ماغي الصورة بالتعليق التالي: "شو هوّي التوحد؟ ليش كل حالة بتختلف عن التانية؟ أسئلة كتيرة منطرحها بس الجواب واحد: التوحد متل البحر ما فينا نستكشفه الا ما نغوص فيه.. ونتعرف على خفاياه ومميّزاته.. وتنتعامل معه ويكون جزء من عالمنا اللي ضروري نتقبله، نحبه ونحضنه".وختمت ماغي كلامها بالقول: "باليوم العالمي للتوحد ٢ نيسان، حملة الجمعية الوطنية للتوحد NAC كلها حب وامل تنقول لكل شخص عنده توحد: كبر البحر منحبكن".بدورها، ساركت اليسا الصورة نفسها على حسابها عبر منصة "اكس"، وعلقت بالقول: "البحر جزء أساسي من هالكوكب، كمان، الاشخاص يلي عندن توحد هني جزء من هالعالم الغني باختلافاته .. والاثنين ما فينا نفهمن الا ما نغوص بعمقن ونستكشفن. باليوم العالمي للتوحد وكل يوم كبر البحر منحبكن!".