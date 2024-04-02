نجم مسلسل موضوع عائلي ماجد الكدواني يكشف عن معاناته مع نوبات الهلع لهذا السبب

وفي التفاصيل، كشف ماجد الكدواني، عن معاناته من نوبات الهلع لمدة أربع سنوات بسبب وفاة والدته، مشيرًا إلى أنه خرج من الأزمة بالأدوية.

وتابع الكدواني أن دعوة والدته له قبل وفاتها بأربعة أيام كانت "ربنا يِفرّج خلقِه عليك".

وتطرق الكدواني خلال حديثه عن قصة حبه وزواجه، قائلا، إنه تعرف على زوجته خلال دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأبدى إعجابه بها في السنة الثالثة من الدراسة، واعترف لها بذلك بعد شعوره بشيء حقيقي تجاهها، لكنها رفضت وطلبت منه أن يكونا أصدقاء فقط، لأنها لا تفكر في هذا الأمر.

ولفت: كنت أصبّح عليها كل يوم حتى أثبت حسن النية لها، حتى صدّقتني فيما بعد وشعرت بالثقة تجاهي، وقالت إن مشاعري حقيقية، وبعد تخرجي كنت أريد الهجرة إلى أمريكا، في الوقت الذي كان يتقدم لها العديد من الأشخاص للزواج، ثم أبلغتني لو تريد الزواج مني تعال إلى المنزل.